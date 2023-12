Magdeburg baut Siegesserie aus und klettert an Veszprem vorbei auf Platz zwei

Titelverteidiger SC Magdeburg hat sich im Gruppenspiel der Champions League beim FC Porto durchgesetzt und seine klasse Serie ausgebaut. Zudem lief das Spiel in Polen ganz nach dem Geschmack der Magdeburger. Veszprem ging bei Wisla Plock leer aus.

Hat sich mit Magdeburg in Portugal durchgesetzt: Felix Claar. NurPhoto via Getty Images

Es läuft beim SC Magdeburg. Der SCM feierte in Porto mit einem nie gefährdeten 40:31 (19:16) den 20. (!) Pflichtspielsieg in Serie, zudem spielte die Niederlage von MKB Veszprem KC dem Team von Trainer Bennet Wiegert in die Karten. Die Ungarn zogen mit 30:37 bei Wisla Plock den Kürzeren und müssen sich nun mit zwei Zählern weniger als Magdeburg mit Rang drei begnügen.

Für Magdeburg war es der achte Sieg im zehnten Königsklassen-Spiel in dieser Saison. Schon früh stellte der Titelverteidiger einen Drei-Tore-Vorsprung her, nach neun Minuten stand es 7:4. Mit drei Treffern mehr ging es auch in die Pause, 19:16 führte die Gäste in der Pavilhao Dragao Arena.

Auch in Durchgang zwei zeigte sich Magdeburg souverän, erhöhte schnell und zog auf acht Tore davon. Am Ende stand ein 40:31 der Elbstädter, bei dem Omar Ingi Magnusson und Tim Hornke mit jeweils acht Toren herausragten.

Der SCM liegt mit 16:4 Punkte in der Gruppe B nun direkt hinter dem FC Barcelona (18:2). Der zweite Platz würde reichen, um direkt in das Viertelfinale einzuziehen.

FC Porto - SC Magdeburg 31:40 (16:19)

Tore Porto: Llamazares 7/3, Fernandez Alonso 4, Laesö 4, Salinas 4, R. Silva 4, P. Oliveira 2, Plaza Jiménez 2, Veitia Valdez 2, Diocou 1, Fernandes 1

Magdeburg: Hornke 8, O. I. Magnusson 8/4, Mertens 7, Smarason 7, Claar 3, Portner 2, Saugstrup Jensen 2, Bergendahl 1, Lagergren 1, O'Sullivan 1

Schiedsrichter: Vaidas Mazeika (Litauen)/Mindaugas Gatelis (Litauen)

Zuschauer: 1065

Strafminuten: 6 / 2

Disqualifikation: - / -