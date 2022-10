Zaidu und Galeno verschärfen Leverkusens Krise

Nächster Rückschlag für Bayer Leverkusen. Die Werkself verlor in der Champions League in Porto mit 0:2. Dabei war mehr drin, Schick zum Beispiel scheiterte per Elfmeter. Die Luft für den Trainer wird nun ganz dünn.

Portos Trainer Sergio Conceicao konnte mit seinem Team am Wochenende ein 4:1 im Spitzenspiel gegen Braga feiern. In der Champions League lief es für die Portugiesen in den ersten beiden Partien aber gar nicht rund, es gab zwei Niederlagen, zuletzt das krachende 0:4 gegen Brügge.

Auch die Portugiesen, bei denen der Ex-Leverkusener Wendell begann, hatten also Druck, allerdings nicht so viel wie Leverkusens Trainer Gerardo Seoane, der mit seinem Team in dieser Saison den Erwartungen weit hinterher hinkt (nur fünf Punkte und Platz 17 in der Bundesliga) und am Freitag eine klare 0:4-Niederlage bei Bayern München einstecken musste. Der Coach war angezählt, muss in dieser Woche in Porto und gegen Schalke liefern. Geschäftsführer Fernando Carro zeigte dem Schweizer mit seinen Worten ("Wir sind nicht blauäugig, wir sind nicht unvorbereitet") genau, woran er ist.

Zwei Treffer einkassiert - Schick vergibt Elfmeter

In Porto schickte Seoane seine Elf im Vergleich zur Klatsche in München auf drei Positionen verändert (Hincapie, Aranguiz und Hlozek starteten für Bakker, Kossounou und Demirbay, die alle auf der Bank Platz nahmen) in die Partie. Und der Coach sah eine verbesserte Bayer-Elf, die im ersten Durchgang defensiv so gut wie gar nichts zuließ. Porto fehlte im letzten Drittel auch die Genauigkeit, um Bayer ernsthaft vor Probleme zu stellen. Offensiv war die Werkself etwas gefährlicher und erzielte auch die vermeintliche Führung, doch Schiedsrichter Anthony Taylor kassierte Hudson-Odois Treffer ein, da Andrich in der Entstehung bei der Balleroberung ein Foul an Pepê beging (16.).

Ansonsten spielte sich viel im Mittelfeld ab, was sich am Ende der ersten Hälfte änderte, Hradecky war gegen Uribes starken Abschluss zur Stelle (40.). Auf der Gegenseite wurde Schicks Schuss im Strafraum von David Carmo geblockt, was noch interessant werden sollte. Denn im Gegenzug erzielte Porto durch Taremi die vermeintliche Führung, doch auch hier schaltete sich der VAR ein (42.). Taylor ging zum Monitor, erkannte ein Handspiel von David Carmo und gab anstatt Tor für Porto Elfmeter für Leverkusen. Schick konnte das allerdings nicht nutzen und scheiterte an Diogo Costa (45.). Da der Angreifer auch kurz vor der Pause im Schlussmann der Portugiesen seinen Meister fand, ging es ohne Treffer in die Kabine.

Zaidu und Galeno lassen Porto jubeln

An die ereignisreiche Phase vor der Pause konnte der zweite Durchgang nicht anknüpfen. Es gab viele Fouls, immer wieder Unterbrechungen und einige Gelbe Karten. Torchancen waren absolute Mangelware - und dann trug Porto einen Angriff über die rechte Seite blitzsauber nach vorne: Taremi fand mit seiner Flanke den eingewechselten Zaidu, der aus sieben Metern zur Führung für die Hausherren einnickte (69.). Eine Antwort auf diesen Rückschlag hatte der kriselnde Bundesligist nicht. Vielmehr erzielte Galeno kurz vor dem Ende das 2:0 und sorgte für die Entscheidung (87.). Den Schlusspunkt setzte Bayer, allerdings aus negativer Sicht, Frimpong sah noch die Ampelkarte (88.). Am Ende blieb es beim 2:0 für Porto, das den ersten Sieg der aktuellen Champions-League-Saison einfuhr.

Für die Portugiesen steht am Samstagabend das Auswärtsspiel in Portimonense an, ehe es zum Rückspiel nach Leverkusen geht (Mittwoch). Bayer 04 erwartet am Samstagnachmittag den FC Schalke (15.30 Uhr). Die große Frage ist natürlich: Ist Seoane noch dabei und bekommt dieses Endspiel? Oder war das Spiel in Porto das letzte des Trainers.