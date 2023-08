FC Memmingen: Klassenerhalt als Ziel - und ein Millionenprojekt

Für den FC Memmingen zählt nur der Klassenerhalt. In Sachen Infrastruktur haben die bayerischen Schwaben dagegen schon die Weichen für die Zukunft gestellt.

Im Aufsteigerduell gegen den SV Schalding-Heining hat der FC Memmingen seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Das 3:2 kam für Cheftrainer Stephan Baierl (48) kurioserweise "mit der bislang schlechtesten Leistung" zustande. Im schweren Auftaktprogramm in Würzburg (0:0), phasenweise gegen Nürnberg II (0:3) und beim unglücklichen 1:2 in Bayreuth sah er seine Mannschaft deutlich stärker.

Eine Bank ist der Abwehrchef und neue Kapitän Manuel Konrad (35). Der Ex-Profi mit der Erfahrung von über 300 Zweit- und Drittliga-Spielen hält den Laden hinten zusammen. Schon jetzt wird deutlich, wie wertvoll der im vergangenen Winter gekommene Konrad nicht nur für den Wiederaufstieg war, sondern in Liga vier sein kann.

Noch keine Entscheidung gibt es, wer die Nummer eins zwischen den Pfosten sein wird. Zunächst kam dreimal Tobias Werdich (20) in Punkt- und Pokalspielen zum Zug, zuletzt dreimal Neuzugang Dominik Dewein (24). Baierl sieht beide Torleute momentan "auf Augenhöhe". Ob er sich auf einen Stammkeeper festlegen oder weiter rotieren wird, ist noch nicht entschieden.

"Über dem Strich bleiben"

Die lediglich fünf Neuverpflichtungen im Sommer haben sich gut eingefügt. Janis Peter (20/SSV Ehingen-Süd) hat bislang alle Partien im Mittelfeld bestritten. Der vom TSV Rain gekommene Defensivmann Lukas Gerlspeck (24) gehört ebenfalls zur Stammbesetzung. Der mit ihm gekommene David Bauer (28) muss derzeit mit einer Innenbandverletzung passen. Als Letzter im Bunde ist der Kroate Mateo Bozic (20) seit kurzem auch spielberechtigt und ist eine weitere Alternative in der Offensive. Eine weitere Ergänzung für die Sechser- oder Achter-Position wird gesucht, ist aber noch nicht gefunden.

Das Ziel der Memminger ist ganz klar der Klassenerhalt. "Wir müssen sehen, dass wir über dem Strich bleiben". In Sachen Infrastruktur wurden in den vergangenen Monaten Nachhaltiges geschaffen. Das Multifunktionsgebäude des e-con ArenaPark ist zwar noch nicht final fertiggestellt, war aber schon in den ersten Heimspielen auf Betriebstemperatur und hat seine Probeläufe bestanden. Der Ausblick von Panorama- und Sky-Lounge im VIP-Bereich hoch über dem Stadion ist für Regionalliga-Verhältnisse einzigartig.

Die millionenschwere Investition ist aber nicht nur für die Gästebewirtung alle zwei Wochen bei Regionalliga-Heimspielen gedacht, sondern verbessert die gesamte Infrastruktur auch in Sachen DFB-Stützpunkt und BFV-Nachwuchsleistungszentrum. Als Business- und Event-Location soll das Gebäude künftig auch Einnahmen generieren, die weiterhin Amateurspitzenfußball im Allgäu ermöglichen sollen.