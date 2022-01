FC Kray holt BVB-Talent: Neuer Torwart kommt aus 3. Liga

Der FC Kray hat sich noch einmal auf der Torwartposition verstärkt. Von Borussia Dortmund wechselt Leon Klußmann zwischen die Oberliga-Pfosten der KrayArena.

Der 19-jährige Leon Klußmann wechselt vom BVB zum FC Kray in die Oberliga Niederrhein. imago images/Revierfoto

Mächtig Bewegung zwischen den Pfosten beim FC Kray: Nachdem der Oberligist erst vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Atilla Yildiz (SpVg Schonnebeck) als Nachfolger von Marius Delker bekanntgab, folgt ihm mit Leon Klußmann der nächste Torhüter in die KrayArena. Der 19-jährige Torsteher, der zunächst als Ersatz vorgesehen ist, kommt von der Dortmunder Borussia zum Tabellen-16. der Oberliga Niederrhein. Beim BVB stand Klußmann im Kader der Drittliga-Mannschaft, kam dort aber nicht zum Einsatz. In U 17- und U 19-Bundesliga absolvierte er insgesamt 26 Pflichtspiele für die Dortmunder.

Der Kontakt schnürte Krays sportlicher Leiter Mladen Bosnjak über Klußmannns Vater, den er bereits seit Klußmann Juniors Wechsel von Rot-Weiß Oberhausen ins Nachwuchsleistungszentrum von Rot Weiss Essen kennt. "Für uns ist diese Verpflichtung eine große Sache", zeigt sich Bosnjak stolz. "Viele, die ihn kennen, haben nicht daran geglaubt, dass er zu uns wechseln würde." Es gäbe noch Jungs wie Klußmann, die wirklich den Fußball lieben und denen es nicht ums Geld geht, so der sportliche Leiter weiter. "Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass er bei uns nicht so viel bekommen wird wie beim BVB. Aber ihm geht es darum zu spielen." Mit Klußmann bleibe der FC Kray seiner Linie treu - junge Talente zu holen und diese weiterzuentwickeln, so der Verein.