FC Bayern verpflichtet WM-Teilnehmer Radoncic

Bei der WM in Fernost war Dino Radoncic für Montenegro dabei. Auf Klubebene verschlägt es den Sohn eines früheren Profis der Handball-Bundesliga in die BBL.

Pokalsieger Bayern München verstärkt sich mit dem montenegrinischen WM-Teilnehmer Radoncic. Der Forward hat beim BBL- und Euroleague-Vertreter einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben und soll zweigleisig fahren. "Dino kommt zu uns, um sowohl unserer ersten Mannschaft als auch unserem jungen Farmteam zu helfen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi.

Der 24-jährige Radoncic wurde in Gießen geboren, sein Vater Damir spielte in der Handball-Bundesliga für Dutenhofen/Münchholzhausen (heute HSG Wetzlar), TuS N-Lübbecke und den VfL Hameln. Dino Radoncic kennt der neue Bayern-Trainer Pablo Laso aus seiner Zeit bei Real Madrid. Von 2015 bis 2018 spielte der Linkshänder für die U 18 der Königlichen.

Kommt Ibaka? - Auftakt gegen Weißenfels

Bislang verpflichteten die Bayern-Basketballer, die laut eines Medienberichtes mit dem langjährigen spanischen NBA-Profi Serge Ibaka (33, zuletzt Milwaukee Bucks) in Verbindung gebracht werden, Leandro Bolmaro (CB Canarias), Devin Booker (Fenerbahce Istanbul), Danko Brankovic (KK Mega Basket), Carsen Edwards (Fenerbahce Istanbul), Sylvain Francisco (Peristeri BC) und Nelson Weidemann (Chemnitz) für die neue Spielzeit.

Akteure wie Ognjen Jaramaz (Partizan Belgrad), Augustine Rubit (Ziel unbekannt) und Ex-Nationalspieler Paul Zipser (Heidelberg) verließen den Klub.

Die Bayern starten am 29. September zu Hause gegen den Syntainics MBC in die neue BBL-Saison. In der Euroleague geht es am 5. Oktober mit einem innerdeutschen Vergleich in München gegen Alba Berlin los.