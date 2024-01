FC Bayern und Frankfurt betroffen: Zwei Pokal-Achtelfinals werden verschoben

Witterungsbedingt fällt der Jahresauftakt im deutschen Frauenfußball aus. Beide für Sonntag und Montag geplanten DFB-Pokalpartien in Offenbach und Frankfurt werden verlegt.

Zwei Achtelfinals hatte der DFB - im Gegensatz zu den übrigen sechs - erst für 2024 angesetzt, doch diese Termine können nun nicht eingehalten werden. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Partien Kickers Offenbach gegen Bayern München von diesem Sonntag sowie Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg von Montag in den Februar verlegt werden.

zum Thema Das Achtelfinale im Überblick

Grund dafür sind die ungenügenden Witterungsbedingungen. In Hessen herrschen wie in vielen anderen Teilen Deutschlands Minusgrade, dazu aktuelle Schnee- und Eiswarnungen.

Die neuen Termine liegen wegen des eng getakteten Spielplans erst in mittelfristiger Zukunft: Am 14. Februar (19 Uhr) will Regionalligist OFC die Bayern empfangen, am 8. Februar (18.30 Uhr) schon soll das bundesligainterne Duell zwischen SGE und SCF steigen. Erworbene Tickets behalten jeweils ihre Gültigkeit.

Jena und Duisburg müssen auf ihre Viertelfinal-Gegner warten

Damit steht auch fest: Vom 25. Januar bis zum 11. Februar bestreitet Champions-League-Teilnehmer Frankfurt zweieinhalb englische Wochen in Serie.

Die übrigen sechs Viertelfinal-Teilnehmer des DFB-Pokals stehen indes schon länger fest: Hoffenheim und Wolfsburg treffen ebenso aufeinander wie Leverkusen und Essen. Carl Zeiss Jena muss auf seinen Gegner (Offenbach oder München) noch etwas warten, ähnlich geht es da dem MSV Duisburg (Frankfurt oder Freiburg).