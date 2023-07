FC Bayern steigt in die Virtual Bundesliga ein - und jeder kann ins "Fan-Team"

Der FC Bayern München wird 2023/24 an der Virtual Bundesliga Club Championship teilnehmen. Das Team des deutschen Rekordmeisters wird über offene Auswahlturniere zusammengestellt - jeder kann mitmachen.

Der FC Bayern wird in der kommenden Saison erstmals in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship antreten. Bislang hatte der Rekordmeister es stets abgelehnt, ein FIFA-Team für die Klubmeisterschaft zusammenzustellen. In EA SPORTS FC 24 gehen die Münchener nun doch auf Titeljagd. Beeinflusst wurde diese Entscheidung höchstwahrscheinlich durch die jüngste Verankerung der VBL in den DFL-Statuten - sie ist dadurch Lizenzauflage. Auch Borussia Dortmund hatte den Einstieg in die VBL bereits angekündigt.

Zusammengesetzt wird der VBL-Kader des FC Bayern als "Fan-Team" mittels offener Auswahlturniere. Das bedeutet auch: Fast jeder kann München theoretisch schon bald virtuell repräsentieren. Als Bedingungen zur Teilnahme an den Qualifiern wurden ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz festgelegt. Darüber hinaus sollen sich die Spieler "mit dem Klub und den Werten des FC Bayern München identifizieren".

FCB-Suche nach "Teamfähigkeit und Identifikation mit dem Klub"

Vorausgesetzt wird zudem, dass die Bewerber zwischen November 2023 und April 2024 zeitlich flexibel sind. Damit geht einher, dass die sonstigen Nebenbeschäftigungen in diesem Zeitraum keine 40 Wochenstunden übersteigen - bei Studenten sind es zwölf. Der erste Qualifier findet am 2. August um 19 Uhr statt. Die weiteren Auswahlturniere folgen am 5., 9. und 13. August. Das Finale wird am 19. August ausgetragen.

Dort werden die acht besten Teilnehmer der Qualifier um die Plätze im VBL-Kader der Bayern kämpfen. Das rein sportliche Abschneiden im Finalturnier soll nur einer der Auswahlfaktoren sein. Außerdem werden "Teamfähigkeit, Identifikation mit dem Klub, mediales Auftreten und weitere Eigenschaften" bewertet. Wie viele Spieler letztlich ins neue eSport-Team der Münchner aufgenommen werden, steht noch nicht fest.

Bayern im Spannungsfeld zwischen Konami und DFL?

Groß kommuniziert wurden der Beschluss sowie das Auswahlverfahren am Freitag nicht. Auf der Webseite des FCB wurde eine kleine Mitteilung veröffentlicht, die eSport-Kanäle in den sozialen Medien blieben still. Diese sind üblicherweise auch für die eFootball-Mannschaft des Rekordmeisters reserviert. Die Bayern sind Partner von Konami und deren eFootball 2023, seit 2019 treten sie in der eFootball Championship Pro an.

Dadurch könnte sich auch erklären, warum die Münchner keine öffentlichkeitswirksame Ankündigung starteten. Zwischen der Kooperation mit Konami und der Lizenzauflage gegenüber der DFL - und damit EA SPORTS FC 24 - könnte ein Spannungsfeld entstanden sein. Dazu passt die Suche nach dem VBL-Team über offene Qualifier, anstatt sich Experten ins Haus zu holen, die die Mannschaft anschließend zusammenstellen.