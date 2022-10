FC Bayern: Mit Müller nach Barcelona

An diesem Sonntagvormittag war Thomas Müller (33) wieder aktiv. In vielen Teilen des Spielerersatztrainings war der Offensivspieler des FC Bayern dabei, nachdem er beim 2:0-Sieg in Hoffenheim wegen einer Magen-Darm-Verstimmung ausgefallen war.

Am morgigen Montag wird er eine individuelle Sonderschicht einlegen und am Dienstag nach dem Abschlusstraining in München ins Flugzeug nach Barcelona steigen, um dort mitzuhelfen, den Gruppensieg zu sichern.

Denn rein theoretisch könnte Inter Mailand (sieben Punkte) die Münchner (zwölf Zähler) noch vom ersten Platz verdrängen, sollten die Bayern in Barcelona und in der letzten Partie gegen Inter verlieren. Die Münchner ihrerseits können Barcelona mit einem Sieg definitiv in die Europa League verstoßen, falls Inter am kommenden Mittwoch nicht schon vorher gegen Viktoria Pilsen gewinnt (Anpfiff: 18.45 Uhr). Das Ergebnis dieser Paarung ist den Mannschaften aus Barcelona und München beim Anpfiff im Camp Nou (21 Uhr) jedenfalls bekannt.

In Barcelona ist auch der Einsatz Kingsley Comans, der am Samstag einen Pferdekuss erlitten hat, ungefährdet. Manuel Neuer (Schulter) wird dagegen zu Hause bleiben mit der Perspektive, am Samstag gegen Mainz sein Comeback zu geben. Die Rückkehr Leroy Sanés (Muskelfaserriss) ist für das Rückspiel gegen Inter Mailand am 1. November geplant, Lucas Hernandez (Adduktoren) soll eine Woche später gegen Bremen verfügbar sein.