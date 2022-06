FC Bayern Alzenau findet mit Ihab Darwiche seinen regionalligaerfahrenen "Wunschspieler"

Der FC Bayern Alzenau hat am Donnerstag die Verpflichtung von Ihab Darwiche verkündet, der zuletzt zwar in der Verbandsliga aktiv war, nach seiner Zeit in der Jugend des FC Schalke 04 aber tiefe Spuren in der Regionalliga hinterlassen hatte.

Eine große Portion Optimismus: Ihab Darwiche (hier im Trikot des FSV Frankfurt) wechselt mit viel Vorschusslorbeeren zum FC Bayern Alzenau. imago images/Jan Huebner