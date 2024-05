FC-Astoria Walldorf nach dem Klassenerhalt: "Wir sind froh, keinen Krimi vor der Brust zu haben"

Der letzte Spieltag der laufenden Regionalliga-Saison hätte ein Nachmittag voller Dramatik werden können. Dass es nicht so weit kommt, freut jeden beim FC-Astoria Walldorf. Der Klassenerhalt ist seit vergangenem Samstag eingetütet. Ohne Restsorgen kann der FC-Astoria nun also den finalen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt II bestreiten.

Die frohe Kunde über den Klassenerhalt erreichte die Mannschaft am vergangenen Samstag im Bus auf der Heimfahrt vom Auswärtsspiel beim VfR Aalen (1:1). Das 4:2 des SV Waldhof Mannheim gegen den SV Sandhausen sicherte nämlich nicht nur dem Drittligisten den Klassenerhalt, sondern gleichzeitig auch den Walldorfern, da es deshalb nur vier statt fünf Absteiger aus der Regionalliga gibt.

"Wir sind froh, keinen Krimi vor der Brust zu haben", sagt Matthias Born. Der FCA-Trainer kann deshalb schon jetzt ein Fazit zur abwechslungsreichen Saison 2023/24 ziehen: "Die Liga war sehr ausgeglichen, was sich in der Punkteverteilung widerspiegelt." Gerade einmal sechs Punkte trennen die Astorstädter als Vierzehnten vom Achten KSV Hessen Kassel.

Passen gegen Frankfurt muss der zuletzt in die Startelf gerückte Emanuel Gstettner mit einem Muskelfaserriss. Boubacar Barrys Einsatz ist nach einem Schlag aufs Knie in Aalen vor Wochenfrist fraglich. Im Anschluss an die Begegnung geht es direkt in die Sommerpause, ehe am 24. Juni der Vorbereitungsauftakt terminiert ist.

Kaderplanung nimmt Form an

Dann wird es naturgemäß personelle Veränderungen im Kader geben, von denen bereits einige feststehen. Nicht mehr mit dabei sein werden Stefano Marino (Leihende/Karlsruher SC), Malte Moos (Leihende/Stuttgarter Kickers), Turan Calhanoglu (KSC U23), Eric Onos (Stipendium USA) sowie Laurin Stich, Mike Manegold, Mario Müller, Kevin Krüger und Luis Idjakovic (alle Ziel unbekannt). Auch im Team hinter dem Team gibt es Veränderungen. Nach sieben Jahren hört Manuel Hernandez als Betreuer auf.

Auf der Seite der Neuzugänge stehen die ersten Personalien fest, Felix Kendel (Stürmer/ATSV Mutschelbach) und Ken Hauser (Linksverteidiger/FC Nöttingen) kommen neu dazu. "Bei einem Torhüter und einem weiteren Außenverteidiger liegen uns die mündlichen Zusagen vor", verrät der Sportliche Leiter Frank Fürniß. Auf der "Wunschliste" steht weitere Verstärkung für die offensive Außenbahn.

Bei der Bewertung der zu Ende gehenden Spielzeit 2023/24 zieht Fürniß eine interessante Statistik zu Rate und erläutert: "Wenn wir am Samstag gegen Frankfurt gewinnen sollten, wäre das nach Punkteschnitt die drittbeste von zehn Regionalliga-Saisons des FCA."