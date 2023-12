FC 24: So startet ihr erfolgreich in den Karrieremodus

Wer neu in den Karrieremodus von FC 24 einsteigt und direkt erfolgreich sein möchte, sollte ein paar Dinge beachten. Was ihr im Auge haben solltet, um nicht trotz zahlreicher Titel entlassen zu werden.

Mit dem Hamburger SV wieder aufsteigen oder die Meisterschale nach Gelsenkirchen holen? Im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 habt ihr die Möglichkeit, lang ersehnte Fanträume virtuell wahr werden zu lassen. Allerdings gibt es nicht wenige Fettnäpfchen, die euch auf dem Weg zu eurem Ziel begegnen können. Damit ihr nicht hineintretet und gegebenenfalls entlassen werdet, haben wir ein paar Tipps zum Einstieg zusammengefasst.

Taktik und Trainer: Nichts überstürzen

Das Zugpferd der Neuerungen im Karrieremodus gegenüber FIFA 23 sind die taktische Visionen. Was sich innovativ anhört, ist aber nicht mehr als eine Voreinstellung - wie in unserem Test zum Release schon erläutert. Unabhängig davon, ob ihr ein Konzept nun mittels vorgegebener Ansätze feinjustiert oder komplett selbst strukturiert: Macht euch zuerst ein Bild von eurem Kader.

Für jede Spielweise braucht ihr bestimmte Attribute. Auch hier gibt euch EA SPORTS ein paar zur Auswahl, doch sollten sich gewisse Kernwerte nicht nur auf einzelne Positionen beschränken. Spielt ihr Angriffspressing, was im Spiel als "Gegenpressing" bezeichnet wird, sollte euer gesamtes Team über gute Ausdauer verfügen. Anders als im Football Manager könnt ihr zu Beginn zwar ohne Streitigkeiten im Verein viele Spieler verkaufen und neu verpflichten. Doch ein möglicherweise niedriges Budget zwingt euch dazu, erst mal mit dem, was ihr habt, auszukommen.

Anschließend geht es um die Spielerentwicklung. Über weitere Trainer im Mitarbeiterstab könnt ihr eure Akteure auf den von EA SPORTS vorgegebenen und angeblich für das Taktikkonzept wichtigen Attributen weiterbilden. Wie dazu schon näher dargelegt, sollten bei der Auswahl der Übungsleiter die Sterne im Vordergrund stehen. Sie verringern die Dauer des Fortschritts. Das Wissens-Level dagegen bezieht sich darauf, wie viele Werte verbessert werden.

So gibt es drei Kategorien à drei Attribute. Neulinge decken eine Kategorie ab, Fachkräfte zwei und die Experten alle. Jeder Trainer kann sich einem Bereich der Mannschaft widmen - also Sturm, Mittelfeld, Abwehr oder Torhüter. Zwar könnt ihr pro Bereich so viele Mitarbeiter einstellen, wie ihr wollt - habt aber allgemein eine Begrenzung. Das heißt: Je nach Verein könnt ihr nur eine bestimmte Anzahl an unterstützenden Coaches verpflichten, die dann aber beliebig aufteilen.

Geeignete Trainer finden. kicker eSport

Die perfekte Mischung: Als Leiter eines Bereichs einen Experten einstellen, im Idealfall einen mit mehreren oder gar fünf Sternen. Danach auf eine hohe Anzahl an Sternen im jeweiligen Bereich achten. Abschließend dazu: Werft nicht ständig eure Konzepte über den Haufen. Tut ihr das, müsst ihr sehr wahrscheinlich Stammspieler auf die Bank setzen, was für niedrige Moral und Zündstoff innerhalb des Teams führen kann.

Ganz wichtig auf dem virtuellen Feld: Belastungssteuerung

Gehen die Mitarbeiter an die Arbeit, solltet ihr das Training nicht aus den Augen verlieren. Die positive Nachricht vorweg: Die schon teilweise mühseligen Skill-Spiele wurden sinnvollerweise anderweitig eingesetzt. Dazu aber gleich mehr. Im Trainingszentrum steuert ihr von nun an die Intensität. Hier gilt es, je nach Belastung die perfekte Balance zwischen Frische und Bissigkeit zu treffen. Außerdem: Ihr könnt eure Schützlinge in bestimmten Rollen ausbilden. Es empfiehlt sich, dies an euer Taktikkonzept zu knüpfen und somit dafür relevante Attribute weiter zu verstärken.

Noch zu den Skill-Spielen: Ganz aus dem Karrieremodus entfernt wurden diese nicht. Stattdessen habt ihr die Wahl, vor dem Spieltag ein Szenario zu absolvieren. Habt ihr das erfolgreich gemeistert, bekommen die teilnehmenden Akteure einen temporären PlayStyle. Das könnt ihr mit der Analyse des Gegners verknüpfen, die ihr im Vorbericht findet. Erwartet ihr zum Beispiel einen tief stehenden Gegner mit viel Ballbesitz eurerseits, bieten sich Tiki-Taka oder Schnittstellenpass an.

Aus Rohdiamanten Weltstars machen

Mit realen Spielern Erfolge zu feiern, birgt möglicherweise mehr Identifikationspotenzial. Trotzdem solltet ihr mehrmals pro Saison schauen, welche Rohdiamanten sich in der Jugendabteilung verbergen - und zeitgleich ein Netzwerk aufbauen.

Achten solltet ihr vor allem auf sogenannte Platin-Spieler - also jene, die ein Potenzial zwischen 75 und 94 aufweisen. Im Idealfall entwickelt ihr diese Top-Talente weiter und bekommt dadurch zügig einen guten Akteur oder einen hohen Transferwert, solltet ihr Budget brauchen.

Trotz Meisterschaft entlassen worden?

Apropos Transfers: Auch in diesem Jahr erhaltet ihr ein Zeugnis, das ihr jedoch getrost ignorieren könnt. Abgerechnet wird nämlich nicht zum Schluss, sondern direkt nach Vertragsunterschrift. Das Spiel orientiert sich also rein am wirtschaftlichen Faktor, das Zeugnis ist damit eher als Finanztipp zu verstehen - hat also keine direkte Auswirkung auf euren virtuellen Job.

Mal wieder ein "F" aka eine 6? Erstmal nicht dramatisch, aber ein Tipp für kommende Verhandlungen. kicker eSport

Wollt ihr trotzdem Bestnoten erhalten und - was im Vordergrund stehen sollte - nicht zu viel Geld ausgeben? Dann lohnt es sich, eure möglichen Neuzugänge vorher einmal zu scouten. Anschließend erhaltet ihr in der Transfer-Zentrale eine kleine Einschätzung zur potenziellen Ablösesumme. Damit verhindert ihr zumindest in der Regel, dass die Verhandlungen direkt nach dem ersten Gebot abgebrochen werden. In der rechten oberen Ecke ist zudem ein Spannungsmeter, woran ihr sehen könnt, ob ihr noch mal feilschen könnt oder der Geduldsfaden bei eurem Gegenüber schon reißen könnte.

Erhaltet ihr mehrfach ein "F", könnte das aber indirekt Konsequenzen nach sich ziehen. Zum Beispiel, wenn euer Vorstand bestimmte Finanzvorgaben für die Saison erteilt. Demnach solltet ihr die Ziele stets im Auge behalten. Vor allem jene, die als wichtig oder sehr wichtig deklariert sind. Sonst droht möglicherweise trotz sportlicher Erfolge die Entlassung. Generell für Vertragsverhandlungen wichtig: Macht bei der Rolle eines Akteurs keine falschen Versprechungen. Kommt ihr dieser bezüglich der Einsatzzeiten nicht nach, droht eine niedrige Moral. Dann könnte die Entlassung wiederum sportliche Gründe haben.