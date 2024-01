FC 24: Popp triumphiert - Superstar mit letzter TOTY-Karte?

Die Promo zum Team of the Year (TOTY) geht in seine letzte Phase. Komplettiert wird die elitäre Auswahl mit dem 12. Mann und der 12. Frau sowie den Honourable Mentions.

Es könnte ihr letzter TOTY-Tanz sein. Gemeint sind Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Während der Argentinier bereits im ersten Durchgang in die elitäre Elf gewählt wurde, ging CR7 einen Umweg. Der Portugiese setzte sich im Voting zum 12. Mann gegen Federico Valverde und Trent Alexander-Arnold durch. Damit schafften es Messi und Ronaldo nach 2022 wieder gemeinsam ins Team of the Year - möglicherweise zum letzte Mal?

Starke Konkurrenz bei jener Wahl hatte auch Alexandra Popp. Die Stürmerin vom VfL Wolfsburg war Teil des Trios um Estefania Banini von Atletico Madrid sowie Olga Carmona von Stadtrivale Real Madrid. Gerade Letztere schien gute Chancen zu haben - sie war die Tor-Schützin zum 1:0-Erfolg im WM-Finale gegen England. Gestimmt haben die Fans jedoch für die Wolfsburgerin.

Sie ergänzen das TOTY. EA SPORTS

Bayerns Meistermacher Teil der Honourable Mentions

Ganz leer geht Carmona allerdings nicht aus. Die Abwehrspielerin bekommt zwar keine "Hauptkarte" der Promo, wurde aber in die Honourable Mentions aufgenommen. In denen tummeln sich nicht nur Superstars, sondern auch drei Akteure des FC Bayern München.

An der Spitze dieser Auswahl steht Harry Kane, der auch letztes Jahr, eine Karte dieser Kategorie erhielt. Der Torjäger ist allerdings nicht der einzige aus der Bundesliga beziehungsweise Münchener. So bekommen Neuzugang Min-Jae Kim, der letztes Jahr mit dem SSC Neapel Meister wurde, und Jamal Musiala ebenfalls ein Spezial-Item. Der Youngster schoss den FC Bayern in der abgelaufenen Spielzeit in letzter Sekunde zum Titelgewinn in der Bundesliga.

Die Honourable Mentions im Überblick. EA SPORTS

Vinicius Junior, Mohammed Salah, Kadidiatou Diani, Bernado Silva, Federico Valverde, Ederson und Alexander Arnold komplettieren die Liste. Außerdem verfügbar ist Dortmunds Julian Brandt. Allerdings muss der Mittelfeldspieler der Schwarz-Gelben über die Season-Rewards erspielt werden.