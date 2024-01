FC 24: TOTY ist da! Diese elf Spieler sind im Team of the Year

Abwehr: Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen - 94 GES

Die vielleicht größte Überraschung im Team of the Year: Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Der Niederländer hat als einziger Bundesliga-Profi genügend Stimmen erhalten. In der Hinrunde erzielte er fünf Treffer für den deutschen Spitzenreiter, sieben weitere Tore bereitete er vor. kicker eSport/EA SPORTS