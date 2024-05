FC 24: Grimaldo wird Spieler des Monats - bekommt aber keine Karte

Auch wenn es keine POTM-Karten für EA SPORTS FC 24 mehr gibt, wurde für den April der Spieler des Monats der Bundesliga gewählt. Gewonnen hat erstmals Leverkusens Alejandro Grimaldo.

Mehrfach war Alejandro Grimaldo schon nominiert, für April hat es nun geklappt. Der Leverkusener wurde von den Fans zum Spieler des Monats (Player of the Month, POTM) gewählt und folgt somit auf Serhou Guirassy. Damit geht das kuriose Wechselspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart weiter. Denn seit dem POTM-Auftakt dieser Saison wurde immer abwechselnd ein Akteur beider Vereine gekürt.

Für den Leverkusener war es ein ganz besonderer Monat: Gegen Werder Bremen (5:0) machte die Werkself am 29. Spieltag die Meisterschaft perfekt. Grimaldo stand zwar nicht in der Startelf, konnte aber als Joker eine Torvorlage beisteuern. Aktuell steht der Spanier bei 14 Assists. Seine beste Leistung des Monats zeigte er aber eine Woche zuvor gegen Union Berlin, als er drei Schüsse abgab und vier weitere vorbereitete. Nur eine Glanzparade von Frederik Rönnow in der 11. Minute verhinderte, dass sein Freistoß im oberen Eck einschlug.

Trotz vier Toren: Harry Kane geht weiter leer aus

Leer geht dagegen weiterhin Bayerns Harry Kane aus. Der Torjäger wartet - anders als nun Grimaldo - weiterhin auf seine erste Auszeichnung zum Spieler des Monats der Bundesliga. Obwohl es für den Münchener im April persönlich gut lief: Vier Mal traf der 30-Jährige, dazu legte er ein Tor auf. Ebenfalls zur Wahl gestanden hatten Kevin Stöger und das Leipziger Trio aus Lois Openda, Xavi Simons und Dani Olmo.

Wenngleich Grimaldo die Auszeichnung bereits überreicht wurde, fehlte ein Bestandteil. Nämlich die FUT-Spezialkarte. Diese wird, wie von EA SPORTS zuvor angekündigt, nicht mehr vergeben - ebenso gibt es kein Team der Woche in FC 24 mehr. Der Grund: Aktuell werden die Teams der Saison veröffentlicht. In jenes der Bundesliga wurde Grimaldo übrigens gewählt, wodurch er sein stärkstes Item (95er-Rating) erhielt.