FC 24: Diese drei Spieler und Spielerinnen können noch ins TOTY gewählt werden

Wer vervollständigt das Team of the Year in EA SPORTS FC 24? Zur Wahl als 12. Mann steht bei den Herren keiner aus der Bundesliga - anders ist das bei den Frauen.

Am Freitag hatte EA SPORTS den Vorhang fallen gelassen und das Team of the Year (TOTY) vorgestellt. Ergänzt wird das standesgemäß durch den zwölften Mann - das Voting dazu ist nun gestartet. Für die Mannschaft der Herren hat EA SPORTS Cristiano Ronaldo, Trent Alexander-Arnold sowie Federico Valverde zur Wahl gestellt.

Damit könnte nach einjähriger Pause wieder ein TOTY mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo entstehen - auch in FIFA 22 schaffte es der Europameister von 2016 über des Votings zum 12. Mann noch in die elitäre Auswahl. Der Weltmeister bekam damals wie heute direkt im ersten Wahlgang einen Platz in der Mannschaft. Damit ist auch klar, dass kein weiterer Bundesliga-Spieler eine Spezialkarte dieser Art bekommt. Allerdings dürfte es wie zuletzt auch noch die "Ehrenvollen Erwähnungen" geben.

Wolfsburger Duo im TOTY?

Anders sieht das im TOTY der Frauen aus. In dem könnte es nach Lena Oberdorf auch ihre Mannschaftskollegin vom VfL Wolfsburg, Alexandra Popp, schaffen. Allerdings bekommt die 32-Jährige starke Konkurrenz - Estefania Banini von Atletico Madrid sowie Olga Carmona von Stadtrivale Real Madrid vervollständigen das Trio.

Vor allem Letztgenannte konnte mit der spanischen Nationalmannschaft einen großen Erfolg feiern. So gewann die "Roja" in Australien die Weltmeisterschaft - den entscheidenden Treffer im Finale gegen England schoss ebenjene Olga Carmona. Eines von zwei Toren der Abwehrspielerin.

Zwar kann in dieser Statistik Popp als Stürmerin mehr aufweisen (vier Tore in drei Partien), allerdings schied Deutschland überraschend nach der Vorrunde aus. Hoffnungen darf sich Popp selbstredend machen, denn zu den Kriterien der Community könnten auch die Spiel-Meta sowie eine theoretisch starke und teure Karte in Football Ultimate Team (FUT) gehören.