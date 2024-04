FC 24: Cantona, Ronaldinho & Co. - So bewältigt ihr auch große SBCs

Squad Building Challenges sind für viele FC-24-Spieler der einzige, teure Weg zu Topkarten. Wir verraten, wie ihr auch die umfangreichsten Puzzle-Aufgaben abschließen könnt.

EA SPORTS hat in FC 24 Ultimate Team eine Ingame-Ökonomie geschaffen, die für viele Spieler mit einer unsichtbaren Wand einhergeht. Das eigene Team einmal auf ein gewisses Level gebracht, sind weitere Verbesserungen nur noch schwierig bis gar nicht zu erreichen.

Per Upgrade-Zyklus zum Wunschspieler

Dann und wann scheinen Squad Building Challenges (SBCs), in denen ihr Mannschaften für spezielle Items eintauschen könnt, dieses Muster jedoch aufzubrechen. Allerdings gilt auch hier: Wollt ihr einen echten Schritt nach vorne machen, müsst ihr investieren - manchmal sogar mehr als für dasselbe Item auf dem Transfermarkt fällig wäre. Mit ein paar Tricks und Routinen ist es aber auch für die "Road to Glory"-Spieler unter euch, die kein Echtgeld für Packs ausgeben, möglich, große SBCs wie etwa Eric Cantona oder Ronaldinho abzuschließen.

Möglich macht dies konsequentes "Crafting". Hinter dem Begriff versteckt sich eine simple Idee: Ausnutzen von Upgrade-SBCs. Damit könnt ihr niedrig bewertete Karten schrittweise gegen immer besser bewertete Items eintauschen. Doch wie geht das in FC 24 am effektivsten?

Von Bronze-Karten zu SBC-Futter

Den Anfang machen die täglich wiederkehrenden Bronze- und Silber-Upgrades. Zunächst mögen diese uninteressant wirken, stellen aber die Grundlage des weiteren Prozederes dar. Denn mit den erhaltenen Belohnungen könnt ihr die ebenso täglich wiederkehrenden Gold-Upgrades abschließen. Jeweils zwei der Bronze- und Silber- sowie vier der Gold-Upgrades sind pro Tag möglich. Die Boni Letztgenannter können anschließend in weitere Squad Building Challenges fließen.

Konkret solltet ihr dabei die wechselnden Spielerwahlen ins Auge fassen, die derzeit ununterbrochen und unlimitiert zur Verfügung stehen. Diese "80+-Profiwahl" oder "81+-Profiwahl" garantieren euch je nach angebotener Ausführung Karten mit entsprechendem Mindest-Rating und bringen das "Crafting" damit auf die nächste Stufe.

Anschließend verwendet ihr die Items aus den Spielerwahlen, um die zwei letzten und wichtigsten SBCs abzuschließen: die unlimitierte "83+-TOTW-Profiwahl" und die täglich wiederkehrenden Upgrade-Packs mit höheren Mindest-Ratings. Aktuell handelt es sich hierbei um ein 84+-Pack mit sieben Spielern, zuvor waren es lange 83+-Packs mit zehn Items. Derer drei könnt ihr täglich abschließen, um möglichst hoch bewertete Items zu erhalten. Da ihr dazu jedoch jeweils eine Team-of-the-Week-Karte benötigt, sollte die Spielerwahl der TOTW-Akteure Vorrang haben.

Um festzumachen, welches Item in welche SBC wandern soll, könnt ihr euch grob an folgenden Rating-Grenzen orientieren: Alle Karten unter 81 sind Material für die 80+- und 81+-Spielerwahlen. Items zwischen 81 und 84 könnt ihr bedenkenlos in TOTW-Profiwahlen und die Upgrades mit höheren Rating-Garantien versenken. Alles ab 85 ist ein Thema für eure auserkorene Spieler-SBC oder "Tauschvorgänge", zu denen wir gleich kommen.

Die Kunst des "Craftens"

Den grundlegenden Ablauf umrissen, gibt es nun noch ein paar Tricks und Leitlinien, um die Beschaffung von SBC-Futter weiter zu beschleunigen und den "Crafting"-Prozess möglichst effizient am Laufen zu halten.

Zunächst solltet ihr auf jeden Fall besagte "Tauschvorgänge"-SBCs im Hinterkopf haben. In diesen könnt ihr eine Karte mit einem Rating ab 85 abgeben und erhaltet dafür eine gewisse Anzahl an Goldkarten zurück. Je höher das Rating des eingetauschten Objekts, desto mehr Goldkarten gibt es im Gegenzug.

Besonders hilfreich sind die Tauschvorgänge, wenn ihr ein hoch bewertetes Duplikat habt, mit dem ihr nichts anzufangen wisst, weil das restliche Futter für eine hoch bewertete SBC noch fehlt. Gebt die entsprechende Karte einfach in dem jeweiligen Tauschvorgang ab und nutzt die dafür erhaltenen Items, um den "Crafting"-Zyklus fortzusetzen. Beispielsweise indem ihr sie in weitere Spielerwahlen oder TOTW-Profiwahlen investiert. So verschwendet ihr keine Karte mehr, sondern zieht auch aus doppelten Items noch einen Nutzen.

Generell gilt: Geht überlegt mit Duplikaten um und stoßt sie nicht einfach ab. Durch die Vielzahl an Upgrades kann derzeit quasi jedes Item in eine hilfreiche SBC gesteckt werden. Wollt ihr besonders effizient sein, solltet ihr außerdem Pack-Belohnungen aus mehrfach abschließbaren Upgrades sofort öffnen. So könnt ihr mögliche Duplikate direkt in den zweiten Anlauf stecken. Zum Profi-"Crafter" werdet ihr, wenn ihr beim Abschließen von SCBs dann auch noch darauf achtet, bevorzugt "untauschbare" Items zu verwenden.

Mit wenig Gameplay Futter maximieren

Zudem solltet ihr die täglichen Spielziele erfüllen. Für drei Partien erhaltet ihr aktuell beispielsweise zwei Packs mit jeweils zwei 81+-Spielern, ein Pack mit fünf 80+-Items und ein Pack mit zwei 83+-Akteuren. Wie ihr abschneidet, ist dabei irrelevant. Allein das Spielen der Partien reicht bereits aus.

Darüber hinaus erfüllt ihr durch den Abschluss der Tagesziele automatisch auch Wochenziele, in denen zusätzliche Packs mit deutlich höheren Rating-Garantien warten. Beispielsweise gibt es Päckchen mit zwei 86+-Spielern oder auch vier 84+-Karten. In diesen könnt ihr dementsprechend ebenfalls Items ziehen, die sich direkt für die SBCs von Cantona, Ronaldinho & Co. eignen oder aber an einer passenden Stelle in den oben beschriebenen Kreislauf einfließen können.

Zu guter Letzt könnt ihr mit den täglichen Spielen natürlich auch darauf hinarbeiten, eure Belohnungen in Rivals zu maximieren. Sieben Siege braucht es dafür pro Woche. Bei drei täglichen Matches reicht somit bereits ein Sieg pro Tag aus, um aus einem minimalen Gameplay-Aufwand die dafür maximal möglichen Belohnungen einzufahren.

Es braucht also einen klaren Plan, etwas Geduld und Konsequenz. Bringt ihr dies mit, steht euch jede SBC offen - auch als "Road to Glory"-Spieler.