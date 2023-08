FC 08 Homburg: Mendlers erster Eindruck von Schwarz

Markus Mendler hat in seiner Karriere auch schon Bundesliga-Luft geschnuppert. Der Offensivspieler des FC 08 Homburg weiß also, auf was es in der kommenden Regionalliga-Saison ankommt und wie der neue Trainer Danny Schwarz einzuschätzen ist.

Am 12. Juni dieses Jahres war vom FC 08 Homburg die Vertragsverlängerung mit Markus Mendler bekanntgegeben worden. Der 30-Jährige soll das grün-weiße Trikot noch bis mindestens Juni 2024 tragen. Mendler war in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg ausgebildet worden und anschließend unter anderem für die Profis des Club, den SV Sandhausen, die Stuttgarter Kickers sowie den 1. FC Saarbrücken im Einsatz. Nach fünf Jahren in der saarländischen Landeshauptstadt und dem Aufstieg in die 3. Liga hatte sich Mendler im Sommer 2021 den Homburgern angeschlossen. Seit dieser Zeit absolvierte er 77 Pflichtspiele - dabei traf der gebürtige Memminger 28-mal ins gegnerische Netz und bereitete weitere 23 Treffer vor. Alleine in der vergangenen Saison brachte es der linke Mittelfeldspieler auf beachtliche 16 Torvorlagen.

Der neue Homburger Trainer Danny Schwarz lobt den 30-Jährigen als erfahrenen Spieler mit guten Scorer-Qualitäten. Und wie beurteilt Mendler den neuen Coach der Grün-Weißen? "Er ist sehr offen und redet viel mit den Spielern. Dennoch hält er auch einen gewissen Abstand ein und beobachtet viel. Unser Trainer legt großen Wert darauf, dass man sein Herz auf dem Platz lässt und sich 90 Minuten lang voll reinhaut", sagt der Homburger Leistungsträger über Schwarz.

Falls wir jedes Spiel voll konzentriert angehen, dann werden wir schwer zu schlagen sein - schließlich verfügen wir über eine gute Qualität. Markus Mendler

Die Homburger Anhänger träumen von einem Aufstieg in die 3. Liga, doch die Konkurrenz ist stark. "Wir müssen alles dafür geben, so weit oben wie möglich mitspielen zu können. Wir wissen allerdings, dass auch schlechte Phasen kommen können, die wir dann möglichst kurz halten müssen. Falls wir jedes Spiel voll konzentriert angehen, dann werden wir schwer zu schlagen sein - schließlich verfügen wir über eine gute Qualität. Aber die musst du auch erst einmal auf den Platz bringen", betont der offensiv ausgerichtete Flügelspieler.

Auf die Frage, wer in dieser Saison die größten Homburger Meisterschaftskonkurrenten sind, antwortet der 30-Jährige: "Kickers Offenbach, Hoffenheim II, Steinbach Haiger und auch die richtig gut verstärkten Stuttgarter Kickers." Den Saisonauftaktgegner VfR Aalen schätzt er als "unbequeme Mannschaft" ein - aber man spiele daheim und wolle "unbedingt mit einem Sieg" in die Runde starten.

Wie lange wird man Mendler noch als Profifußballer bewundern dürfen - und gibt es bereits berufliche Zukunftspläne für die Zeit danach? Mendler hat jedenfalls schon einmal vorgebaut und früher eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemeistert. Und in sportlicher Hinsicht wurde bereits die Trainer B-Lizenz absolviert. "Momentan kann ich allerdings noch gar nichts zu meiner Zeit nach dem Profifußball sagen, da ich mich als Spieler noch richtig fit fühle und zunächst einmal weiterhin auf dem Platz Vollgas geben und weiterhin Spaß haben will. Was dann später kommt, lass ich alles in Ruhe auf mich zukommen. Es ist derzeit noch völlig offen, in welche berufliche Richtung es geht", meint der gebürtige Memminger.