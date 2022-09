Favorit Dresden? - Anfang: "Spiel muss erstmal gespielt werden"

Die Rollen vor dem Gastspiel Dresdens in Bayreuth scheinen klar verteilt zu sein. Dynamo-Coach Markus Anfang will sich davon aber nicht blenden lassen.

Hier der Drittliga-Aufsteiger Bayreuth, der seit fünf Partien auf einen Sieg wartet. Dort der Zweitliga-Absteiger Dresden, der im gleichen Zeitraum satte zehn Zähler auf seinem Konto verbuchen konnte. Dass Dynamo als Favorit in das Gastspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE bei kicker) in Oberfranken geht, erscheint folgerichtig. Nicht so für Markus Anfang, der sich zwar über das Lob freut, sich von der Favoritenrolle aber nicht blenden lassen will. "Das ehrt uns einerseits, weil wir eine gewisse Qualität attestiert bekommen", sagte der SGD-Coach am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. "Aber es bringt uns auf dem Platz absolut nichts. Das Spiel musst trotzdem gespielt, jeder Zweikampf erstmal geführt werden."

Beide Teams stehen sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, Anfang erwartet eine "schwierige Aufgabe". Doch sollte es seinem Team gelingen, "unser Spiel auf den Platz zu bekommen", sei es "egal, wie der Gegner heißt. Personell hat sich Lage in der Länderspielpause entspannt, Manuel Schäffler, Michael Akoto und Jan Shcherbakovski konnten ebenso in das Training einsteigen wie Ahmet Arslan und Paul Will, die ihre Infekte auskuriert haben.

Heimspiel-Atmosphäre für Dresden erwartet

Unterstützung werden die Dresdner auch von den Rängen erhalten. Unter den erwarteten 10.000 Zuschauern werden wohl mehrheitlich Dynamo-Sympathisanten sein, bereits über 3000 Karten wurden an die Fans verkauft. "Die Atmosphäre in kleinen Stadien ist top, vor allem, wenn so viele Fans aus Dresden dabei sind", freut sich Rückkehrer Akaki Gogia. Der 30-Jährige ist zwar laut eigener Einschätzung "sicherlich noch nicht ganz bei hundert Prozent". Doch es werde "mit jeder Woche besser".