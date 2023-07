Farke übernimmt Absteiger Leeds und beschwört "Einheit im Klub"

Daniel Farke ist zurück auf der Insel. Gladbachs Ex-Trainer übernimmt das Traineramt beim englischen Zweitligisten Leeds United.

Am Montagabend war Daniel Farke in Leeds eingetroffen, am Dienstag unterschrieb der 46-Jährige beim Premier-League-Absteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Ich fühle aktuell große Bescheidenheit, denn ich weiß, welche Verantwortung ich trage, um all die Erwartungen zu erfüllen. Dennoch möchte ich das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen", sagt Farke in einer Mitteilung seines neuen Arbeitgebers, in der er sich natürlich auch für den "herzlichen Empfang" bedankte.

Unsere Fans werden da sein, wenn wir sie brauchen. Daniel Farke

Dass von Farke wohl nichts anderes als der Wiederaufstieg erwartet wird, dürfte dem Coach klar sein. "Das Wichtigste ist es jetzt, einen Zusammenhalt und eine Einheit im Klub zu schaffen und von heute an werde ich für diese Ziele mit meinem Staff und den Spielern arbeiten." Zudem vertraue er voll auf die Anhänger, von denen Farke glaubt, dass "sie da sein werden, wenn wir sie brauchen".

Rückkehr in die Championship nach Debüt 2017

Nach dem eher glücklosen Engagement bei Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Saison, die für die Fohlen mit Platz 10 endete, kehrt Farke also in die englische zweite Liga zurück, wo er als Trainer von Norwich City in den Jahren von 2017 bis 2021 zweimal den Aufstieg in die Premier League schaffte (2019 und 2021).

Bei den Canaries genießt Farke aufgrund dieser Verdienste Kultstatus und soll sich in Leeds unter anderem gegen den Kandidaten Patrick Vieira durchgesetzt haben, der nach seinem Engagement bei Crystal Palace nun bei Racing Straßburg gelandet ist.

In Leeds hoffen sie auf eine dritte Wiederholung von Farkes Aufstiegs-Geschichte. Dessen Vorgänger in Yorkshire, Sam Allardyce, war mit dem Klub aufgrund einer katastrophalen Rückrunde mit nur zehn Zählern sang- und klanglos abgestiegen und musste anschließend seinen Hut nehmen.

Besitzerwechsel noch immer nicht durch

Die Verpflichtung hatte sich dadurch etwas verzögert, dass man in Leeds zunächst das grüne Licht für den Besitzerwechsel abwarten wollte. Anfang Juni hatte sich der bisherige Mehrheitsbesitzer Andrea Radrizzani mit 49ers Enterprises, einem Investmentarm der San Francisco 49ers, der zuletzt schon 44 Prozent an Leeds United hielt, auf einen Verkauf seiner Anteile geeinigt.

Die English Football League (EFL) muss dem Deal allerdings noch zustimmen. Da sich das weiter hinzieht, wurde Farke in Leeds nun doch schon vorher präsentiert. Zum Start in die Vorbereitung wollte man die Personalie erledigt haben.

Farke hat mit seiner neuen Mannschaft knapp vier Wochen Zeit, um sich auf die neue Saison und die Mission Wiederaufstieg vorzubereiten. Am Mittwoch steht die erste Trainingseinheit an, am 6. August beginnt für Farke der Ernstfall mit dem Heimspiel gegen Cardiff City. "Ich kann es kaum erwarten, bis das erste Saisonspiel angepfiffen wird", so Farke voller Vorfreude.