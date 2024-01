"Fallschirm" Vollath und die Jugend: Wie Haching seine Torhüter-Zukunft plant

René Vollath gehört zu den besten Torhütern der 3. Liga, doch in seinem Rücken scharrt U-17-Welt- und Europameister Konstantin Heide bereits mit den Hufen. Für die Zukunft verfolgt die SpVgg Unterhaching einen genauen Plan, der über die aktuelle Konstellation hinausgeht.

Die Situation, die man bei der SpVgg Unterhaching auf der Torhüterposition vorfindet, würde man andernorts wohl klassisch als "Luxusproblem" bezeichnen. Nicht aber im Süden von München, wo man die Ausgangslage zwischen den Pfosten gelassen hinnimmt. Weil man einen klaren Plan für die Zukunft verfolgt - und alle an einem Strang ziehen.

Aber von vorne. Aktuell ist René Vollath der Mann zwischen den Pfosten bei Haching. Der 33-Jährige kann auf die Erfahrung aus bislang 225 Drittliga-Spielen zurückblicken und ist mit einem Notenschnitt von 2,50 und neun weißen Westen einer wenn nicht der Top-Torhüter der laufenden Drittliga-Saison. Doch Vollath ist nicht nur Stammkeeper, sondern seit vergangenem Sommer auch als Leiter der Hachinger Torwartakademie in einer Doppelfunktion tätig.

Vollaths Zugeständnis vor Heides großem Moment

Ein Job, den der erfahrene Torhüter mit Herzblut ausfüllt - aus gutem Grund. Denn der eigene Nachwuchs Unterhachings ist üppig besetzt, allen voran mit Konstantin Heide. Mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft fuhr das Eigengewächs (seit 2016 im Verein) im vergangenen Jahr erst den EM- und wenige Monate später den WM-Titel ein - und das auch dank einer herausragenden Leistung des 17-Jährigen im Halbfinale.

Während andernorts ein Talent wie er oft jahrelang auf seine Chance verwehrt bekommt, ist der Weg für Heide in Haching klar bestimmt - und soll nicht aus leeren Versprechen bestehen. Bereits im Sommer 2023, weit bevor Heides Stern in Indonesien aufging, kündigte Vollath an, seinen Platz als Stammkeeper zu räumen, "sobald der neue Torhüter da ist".

Konsti ist jetzt das erste von hoffentlich vielen Talenten, die wir noch in der Hinterhand haben und dann noch folgen werden. René Vollath

In der neuen Spielzeit, die für die Hachinger ob des komfortablen Vorsprungs von zehn Punkten auf die Abstiegsränge im Regelfall erneut in Liga drei stattfinden dürfte, soll Heides Zeit gekommen sein. "Ab nächstem Jahr ist geplant, dass Konsti seine Einsätze bekommt und auch gut in die Saison startet", erneuerte Vollath gegenüber der "tz" jüngst sein Versprechen. Schließlich sei das "ganz klar die Idee, warum ich hier bin und diese Doppelfunktion habe. Nicht, um irgendwelche Plätze zu blockieren, sondern einfach den Jungs die Chance zu geben, die ich nicht bekommen habe in diesen jungen Jahren. Konsti ist jetzt das erste von hoffentlich vielen Talenten, die wir noch in der Hinterhand haben und dann noch folgen werden".

Zunächst soll der 17-Jährige aber den Fokus auf sein in diesem Frühjahr anstehendes Abitur legen, während Vollath weiterhin das Tor hütet. Ab Sommer wird sich der Routinier aber nicht gänzlich zurückziehen, sondern den jungen Torhütern als "Fallschirm" weiterhin zur Verfügung stehen. "Meine Rolle ist nächster Jahr noch viel wichtiger als dieses Jahr", meint der Torhüter und bezieht sich dabei auf die Gratwanderung zwischen dem dann wichtiger werdenden Aspekt, das wöchentliche Training mit Weitblick für die Jugend zu koordinieren und sich zurückzunehmen, gleichzeitig aber jederzeit für einen Einsatz parat zu stehen. Schließlich gibt es "vielleicht auch ein paar Spiele, in denen die Mannschaft auf meine Erfahrung zurückgreifen muss. Das kann und sollte man niemals ausschließen, weil es auch darum geht, Konsti nicht zu verbrennen".

Vollaths Zukunft in wiederkehrender Rolle

Vollath selbst sieht trotz des nahenden Umbruchs seine eigene Karriere noch nicht am Ende, auch wenn er im März seinen 34. Geburtstag feiert. Vielmehr sieht er sich in der Pflicht, dem Verein in den kommenden Jahren immer wieder für Konstellationen wie diesen zur Verfügung zu stehen. "Es hört nicht mit Konsti auf, er soll ja nicht die nächsten 15 Jahre hier bei Haching Torwart sein - dann hat weder er noch wir was gewonnen", erklärt der Torhüter. "Ich hoffe, dass er nicht in der 3. Liga versauert, seine Karriere soll weit weit nach oben gehen".

Für den Fall, dass man in "zwei, drei Jahren" Heide weg ist und das nächste Talent noch etwas Anlaufzeit benötigt, möchte er parat stehen. "Am Fitnesszustand wird es nicht scheitern, dass ich vielleicht noch sieben, acht Jahre spielen kann. Es gibt ja keine schönere Konstellation für den Verein, immer für die Übergangszeit, bis der nächste Torhüter dann wieder bereit ist, mich wieder reinzustellen. So einfach ist der Plan".

Dafür muss allerdings zunächst Vollaths 2025 auslaufende Vertrag verlängert werden. Doch auch hier handelt die SpVgg mit Weitsicht, wie der Schlussmann versichert: "Wir sind da dran".