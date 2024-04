Extreme treffen aufeinander: Das Effizienz-Ranking der Viertelfinalisten

Wie viele Torschüsse benötigten die acht Champions-League-Viertelfinalisten in der laufenden Saison, um ein Tor zu erzielen? In Madrid stehen sich am Mittwochabend der Erste und der Letzte des Rankings gegenüber ... imago images (3)