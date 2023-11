"Extrem wichtig für uns": BVB-Trainer Terzic lobt Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer hat beim 3:1-Auswärtssieg in der Champions-League in Mailand einen guten Auftritt hingelegt. Das weiß auch sein Trainer Edin Terzic zu schätzen.

Dortmund steht im Achtelfinale der Champions League. Das steht seit Dienstagabend fest. Im San Siro in Mailand feierte der BVB einen souveränen 3:1-Erfolg. Auch Marcel Sabitzer, der über die volle Distanz auf dem Platz stand, zeigte eine gute Leistung. Das weiß auch sein Coach zu schätzen.

"Er ist extrem wichtig für uns. Er war ein sehr wichtiger Transfer für uns im Sommer, weil er nicht nur durch seine Erfahrung und Qualität extrem hilft, Sicherheit und Ruhe in unser Spiel zu bekommen, sondern weil er auch die nötige Härte und Intensität gehen kann", sagte Terzic bei "Sky" nach dem Spiel über seinen Schützling.

Sabitzers Auftritt gegen Milan war zwar nicht der beste in dieser Saison - besonders in Durchgang eins unterlief dem österreichischen Nationalspieler der ein oder andere Fehler -, dennoch wusste er mit einer guten Passquote und Robustheit in den Zweikämpfen zu glänzen. Von großer Bedeutung war auch seine Aktion vor dem 2:1, als er den Ball überlegt zu Jamie Bynoe-Gittens weiterspitzelte und dadurch auch einen Assist verbuchen konnte.

Terzic schrieb dem Sieg auch deshalb einen hohen Wert zu, weil er "viele angeschlagene Spieler vor dem Spiel hatten und es sehr lange noch nicht feststand, wer wie lange zum Einsatz kommen kann". Wie es seine Mannschaft dann geschafft hat, den zweiten Auswärtssieg in dieser starken Gruppe einzufahren, habe ihn beeindruckt.

Terzic: "Auch Teil unserer Wahrheit"

Dass Dortmund in der Bundesliga nicht immer eine derart kompakte Leistung auf den Platz bringt, weiß Terzic. "Das ist auch Teil unserer Wahrheit. Fakt ist, dass wir heute ein gutes Gesicht gezeigt haben und das zeigt, wie viel in uns steckt. Wir wollen keinen Unterschied machen, in welchem Wettbewerb wir sind und gegen wen wir spielen, sondern nur noch einen Unterschied zwischen gewinnen und verlieren machen. Deshalb wissen wir, dass wir dieses Gesicht schnellstmöglich in der Bundesliga zeigen müssen und da haben wir am Wochenende die nächste Möglichkeit."