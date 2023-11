Money League: Wie sind unsere Bundesliga-Klubs aufgestellt?

SK Sturm Graz

Mit Erträgen von 46,5 Mio. Euro haben die Grazer in der Saison 22/23 erstmals Rapid abgefangen und sind auch mit einem Gewinn von knapp zwei Mio. die Nummer zwei hinter Salzburg. Allerdings stieg auch der Personalaufwand auf 20,1 Mio., die drei Millionen an Spielvermittler sind mehr als viermal so viel die zweithöchsten beim LASK. GEPA pictures