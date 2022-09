Ex-Skistar Svindal an Hodenkrebs erkrankt

Der zweimalige Olympiasieger Aksel Lund Svindal ist an Hodenkrebs erkrankt. Die Prognose des 39-jährigen Norwegers sei allerdings "sehr gut".

Am Samstag-Nachmittag machte Svindal die Diagnose über seinen Instagram-Kanal öffentlich. Er habe eine Veränderung in seinem Körper gespürt, aber nicht gewusst, "was es war oder ob es überhaupt etwas war". Er habe sich dann untersuchen lassen und die Diagnose bekommen.

Alle Tests sowie der Eingriff seien sehr schnell erfolgt, schon nach der ersten Woche habe er gewusst, dass seine Prognose "sehr gut" sei: "Alles dank dieser ersten Entscheidung, einen Arzt aufzusuchen, als ich den Verdacht hatte, dass etwas nicht stimmt", schrieb der Norweger in seinem Statement. "Ich weiß, dass Männer nicht gut darin sind, über gesundheitliche Probleme zu sprechen. Manchmal muss man aber genau das tun."

In seiner Zeit als aktiver Ski-Rennläufer gewann Svindal zwei Mal den Gesamtweltcup (2006/07, 2008/09) sowie Olympia-Gold 2010 im Super-G und 2018 in der Abfahrt. Nach der WM 2019 beendete er seine Karriere.

Svindals Diagnose kommt nur wenige Tage, nachdem bei Bundesliga-Spieler Jean-Paul Boetius (Hertha BSC Berlin) bei einer urologischen Untersuchung ebenfalls ein Tumor entdeckt worden war. Nach Timo Baumgartl, Marco Richter und Sebastien Haller war es seit dem Frühjahr bereits der vierte Fall in der Bundesliga.