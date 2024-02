Ex-Rapid-Profi Robert Ljubicic wechselt zu AEK Athen

Robert Ljubicic verlässt Kroatiens Rekordmeister Dynamo Zagreb nach eineinhalb Jahren und wechselt nach Griechenland zu AEK Athen. Dort trifft der ehemalige Profi von Rapid Wien auf Ex-ÖFB-Keeper Cican Stankovic. Die Ablöse soll sich auf vier Millionen Euro belaufen.

Nach seinem Abschied vom SK Rapid 2022 Richtung Dinamo Zagreb zieht es Robert Ljubicic nur eineinhalb Jahre später erneut weiter. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von vier Millionen Euro nach Griechenland, wo er sich Meister AEK Athen anschließt.

Beim aktuellen Tabellenzweiten, bei dem auch der ehemaliger Salzburger Cican Stankovic unter Vertrag steht, unterschreibt der ehemalige Rapid-Profi ein Arbeitspapier über fünfeinhalb Jahre bis Sommer 2029.

Vom Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger

Der gebürtige Wiener schaffte es über den Nachwuchs von St. Pölten in den Profikader der Niederösterreicher und konnte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Im Sommer 2021 folgte der Schritt nach Wien-Hütteldorf, wo er es in einer Saison auf 40 Pflichtspiele und elf Scorerpunkte für die Grün-Weißen brachte. Anschließend folgte Ljubicic dem Ruf aus Kroatien und schloss sich Rekordmeister Dinamo Zagreb an, der damals drei Millionen Euro für den ehemaligen U-21-Nationalspieler Österreichs hinblätterte. In Zagreb wurde der gelernte Mittelfeldspieler dann auf die Position des Linksverteidigers umgeschult und kam in seinem Debütjahr auf 51 Partien.

Während seiner Zeit in Kroatien entschied sich der Bruder von Köln-Legionär Dejan auch für einen Nationenwechsel zugunsten der kroatischen und gegen die österreichische Nationalmannschaft. Auf einen Einsatz im Profiteam der Kroaten wartet der 24-Jährige aber bisher noch. Zuletzt hatte er seinen Stammplatz bei Dinamo verloren und kam seit Ende Oktober fast nur mehr zu Kurzeinsätzen. Nach 78 Pflichtspielen geht es nun in Griechenland für ihn weiter.