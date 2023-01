Ex-Profi Voigt übernimmt den Siegburger SV

Der Siegburger SV hat einen neuen Trainer präsentiert: Ex-Köln-Profi Alexander Voigt, zuletzt beim KFC Uerdingen, soll den Klassenerhalt beim Mittelrheinligisten eintüten.

Als "Wunschtrainer" betiteln die Verantwortlichen des Siegburger SV den Mann, der die Oberligamannschaft in der Rückrunde ins ruhige Fahrwasser leiten soll: Alexander Voigt, 44 Jahre alt, arbeitete als hauptverantwortlicher Trainer schon beim TV Herkenrath, der SSVg Velbert, dem Wuppertaler SV und zuletzt beim KFC Uerdingen. Dort wurde er Ende November, auf Rang zwei der Oberliga Niederrhein stehend, entlassen.

Nun geht es für den Ex-Profi, der in seiner aktiven Laufbahn in 79 Erstliga- und 209 Zweitliga-Partien (u. a. für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach) auf dem Platz stand, in der Mittelrheinliga weiter. "Für den SSV wird Alexander Voigt ein Glücksgriff sein und aus der talentierten Mannschaft schnell eine schlagkräftige Truppe formen", so der Siegburger SV in seiner Meldung. Voigt erhält beim SSV einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2023/24.

In der Mittelrheinliga überwintern die Siegburger aktuell auf Rang 13 und damit nur knapp über dem Strich. Mit lediglich drei gewonnenen Partien aus 15 Spielen verlief die Spielzeit 22/23 bislang aber nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen, die deswegen Mitte Dezember Thomas Klimmeck als Chefcoach freistellten. "Der Klassenerhalt hat für den Siegburger SV die höchste Priorität, weshalb es nochmal einen neuen Impuls geben muss", so die Vereinsführung damals. Und dieser Impuls heißt nun Alexander Voigt.