Ex-NBA-Champion Marc Gasol beendet seine Karriere

Mit Marc Gasol hat eine spanische Legende hat seine aktive Karriere beendet. Er wird dem Basketball aber erhalten bleiben.

Marc Gasol ist zusammen mit seinem Bruder Pau einer der besten spanischen Basketballer aller Zeiten. Beide werden in ihrem Land als Legende gesehen. Nun hat auch der 39-Jährige Marc seine aktive Karriere beendet. Zuletzt spielte er bei seinem eigenen Verein Basquet Girona in der zweiten Liga Spaniens.

Seine große Basketballkarriere begann in Spanien beim FC Barcelona. 2008 folgte dann der große Schritt in die NBA, wo er für die Memphis Grizzlies auflief. Dort blieb er bis 2019 und wurde auch dort zu einem ganz großen Spieler der Franchise.

Seinen größten Erfolg auf Klubebene feierte Gasol dann im Jahr 2019 bei den Toronto Raptors. An der Seite von Kyle Lowry und Kawhi Leonard holte er den NBA-Titel gegen die Golden State Warriors.

Große Titel mit der Nationalmannschaft

Aber auch mit der Nationalmannschaft konnte der Big Man große Erfolge feiern. Er war Teil einer goldenen spanischen Generation und holte mit dem Team zweimal den WM-Titel (2006 und 2019), zweimal den EM-Titel (2009 und 2011) sowie zweimal Silber bei den Olympischen Spielen.

2021 beendete Gasol seine Karriere in der NBA, seine letzte Station waren die Los Angeles Lakers. Anschließend ging es zurück in die Heimat zu Basquet Girona, wo er in den letzten Jahren spielte. Jener Klub, den der 39-Jährige gegründet hat. Nach seiner aktiven Karriere bleibt er dem Verein natürlich erhalten und will sein Basketball-Wissen unter anderem an den Nachwuchs weitergeben.