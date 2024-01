Ex-Münchner Ontuzans ein Kandidat beim MSV

Daniels Ontuzans nimmt vorübergehend am Training des MSV Duisburg teil. Ob der drittliga-erfahrene Lette fest zu den Zebras wechselt, steht noch nicht fest.

Wenn MSV-Trainer Boris Schommers seine Mannschaft am Mittwoch zum Trainingsauftakt im neuen Jahr bittet, wird Daniels Ontuzans mit dabei sein. Der offensive Flügelspieler nimmt als Probespieler an den Übungseinheiten des Drittligisten teil und kann sich so womöglich für ein festes Engagement bewerben.

Die 3. Liga kennt der 23-Jährige gut: Für den FC Bayern II und den SC Freiburg II absolvierte er zusammengenommen 32 Partien auf diesem Level (drei Tore). Hinzu kommen 34 Einsätze in den A- und B-Junioren-Bundesligen für den Rekordmeister. Für die Bayern absolvierte er im Oktober 2010 sogar einen Einsatz auf Profiebene, als er beim 3:0-Sieg in der 1. Pokalrunde gegen den 1. FC Düren eingewechselt worden ist.

Zuletzt stand der siebenmalige lettische Nationalspieler in seinem Heimatland bei FK RFS aus Riga unter Vertrag, mit dem er im vergangenen Jahr die Meisterschaft gewonnen hat.

Beim Trainingsauftakt mit dabei sein wird auch Caspar Jander. Der Mittelfeldspieler wird aber im Sommer ablösefrei zum 1. FC Nürnberg wechseln, wie beide Klubs am Dienstag bekanntgaben.