Ex-Bundesligaspieler Blum trainiert beim Waldhof mit

Der kriselnde SV Waldhof kann durchaus Verstärkung gebrauchen. Ob Danny Blum dafür in Frage kommt, ist offen.

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat aktuell einen prominenten Trainingsteilnehmer: Laut "Mannheimer Morgen" beschnuppern sich die Kurpfälzer und Danny Blum in diesen Tagen. Eine Verpflichtung sei nicht ausgeschlossen, "sollten beide Seiten Gefallen aneinander finden", heißt es.

Der 32-jährige Offensivspieler war zuletzt für den 1. FC Nürnberg aktiv, erhielt im Sommer aber keinen neuen Vertrag und ist seitdem vereinslos. Erfahrung sammelte Blum in seiner Karriere schon reichlich: Für Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum bestritt er insgesamt 30 Bundesliga-Spiele (vier Tore), 109 Zweitliga-Partien (24 Tore) machte er für Bochum, Nürnberg und den SV Sandhausen, in der 3. Liga lief er für Sandhausen und den Karlsruher SC 81 Mal (vier Tore) auf. Mit beiden Klubs wurde der Ex-Junioren-Nationalspieler Drittliga-Meister.

Ausgebildet wurde Blum unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und bei Schalke 04. Sein größter Erfolg war mit Sicherheit der Gewinn des DFB-Pokals 2018 mit der Eintracht. Internationale Erfahrung sammelte der aus Frankenthal stammende Offensivmann bei APOEL Nikosia in Zypern (1. Liga) und UD Las Palmas in Spanien (2. Liga).

Krisenstimmung in Mannheim

Der SV Waldhof kann als Tabellen-17. durchaus Verstärkung gebrauchen. Die bisherige Saison verlief mit nur 13 Punkten aus 14 Spielen enttäuschend für die stets ambitionierten Quadratestädter. Deutlich mehr als ein 0:0 gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg hatte man sich zuletzt am vergangenen Sonntag in Mannheim erhofft. Es war bereits das sechste Ligaspiele ohne Sieg in Serie.

Trainer Rüdiger Rehm steht unter Druck, fürchtet nach eigener Aussage aber nicht um seinen Job. "Wir sind im ständigen Austausch und wissen alle, dass die Situation kritisch ist", erklärte der 44-Jährige jüngst. Die Kurpfälzer müssen nun zu den formstarken Essenern (12.11.), ehe ein Heimspiel gegen den ebenfalls im Aufwärtstrend befindlichen SC Verl ansteht (24.11.). Dazwischen geht es noch zum Landespokalduell beim badischen Rivalen SV Sandhausen (18.11.).