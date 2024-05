Ex-Bundesliga-Profi Sokratis kündigt Karriereende an

Der langjährige Bundesligaspieler Sokratis (35) hat angekündigt, seine Karriere mit Ablauf der Saison zu beenden. Grund dafür: die Familie.

In einem am Samstagabend auf seinem Instagram-Profil veröffentlichten Post bedankte sich Sokratis bei den Fans und Verantwortlichen seines aktuellen Vereins Real Betis und schrieb: "Betis wurde für mich zu einer Familie, jeder nahm mich auf, als ob ich schon seit Jahren hier wäre. Ich habe die Stadt und die Mannschaft geliebt." Dennoch werde er nach Ablauf der Saison seine Karriere beenden. "Mein Leben weit weg von meiner Familie zwingt mich dazu, diese Reise zu beenden", schrieb der Grieche. "Deshalb bin ich froh, dass meine Fußballkarriere bei Betis und in der spanischen Liga enden wird."

Sokratis hatte erst im Oktober des vergangenen Jahres beim andalusischen Klub unterschrieben, nachdem er zuvor kurzzeitig vereinslos gewesen war. Für die Spanier kam er auf bislang 14 Einsätze. "Es bleiben noch zwei Spiele im Trikot von Betis - zwei sehr wichtige Spiele", schrieb der Innenverteidiger weiter. Der Klub aus Sevilla belegt aktuell Platz sieben im spanischen Oberhaus und kann noch die Europa League erreichen. Am Sonntag (19 Uhr) kommt es zum direkten Duell mit dem einen Punkt besser postierten Sechstplatzierten Real Sociedad.

Drei Titel mit Dortmund

Sokratis verbrachte den größten Teil seiner Profi-Karriere in der Bundesliga. 2011 wechselte er aus Genua zu Werder Bremen und etablierte sich schnell als einer der Top-Innenverteidiger der Liga. Zwei Jahre später verpflichtete ihn Borussia Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben gehörte er fünf Jahre lang zum Stammpersonal und gewann zweimal den Supercup sowie 2017 den DFB-Pokal. Insgesamt kommt der Abwehrspieler auf 189 Bundesligaspiele und neun Tore.

2018 zog Sokratis weiter zum FC Arsenal, wo er nach der Übernahme von Mikel Arteta Ende 2019 aber ins zweite Glied abrutschte. Daraufhin spielte er noch zwei Jahre in seiner Heimat bei Olympiakos Piräus - und nun zum Abschluss seiner Karriere in Sevilla. Damit lief der Grieche in vier der fünf europäischen Top-Ligen auf. Für Griechenland kommt er auf 90 Länderspiele - das letzte allerdings schon 2019.

mib