Ödegaards Tor reicht nicht - Grays Distanzkracher schockt Arsenal

Trotz eines doppelten Nackenschlags mit dem Halbzeitpfiff schlug Everton im zweiten Durchgang gegen Arsenal zurück und sicherte sich durch Grays Traumtor in der Nachspielzeit einen ganz wichtigen Sieg.

Arsenals Trainer Mikel Arteta nahm nach dem knappen 2:3 bei Manchester United vier Änderungen vor und begann mit Tierney, Xhaka, Saka und Lacazette anstatt Tavares, Elneny, Smith-Rowe und Aubameyang. Auf der anderen Seite rotierte Evertons Coach Rafael Benitez im Vergleich zur 1:4-Klatsche im Merseyside-Derby gegen Liverpool zweifach und brachte Mina und Gordon für Digne und Rondon.

Doppelter Nackenschlag mit dem Halbzeitpfiff

Beiden Mannschaften war von Beginn an anzusehen, dass zunächst die Sicherheit im eigenen Spiel im Fokus stand. Eine extrem zähe Anfangsphase blieb komplett ohne Highlights, die vereinzelten Abschlüsse durch Gray (13.) und Doucouré (25.) waren der Bezeichnung fast unwürdig. Doch die Gastgeber kamen immer besser in die Partie und erzielten folgerichtig die vermeintliche Führung durch Richarlison, der jedoch bei der Freistoßflanke von Townsend im Abseits stand (44.). Kurz darauf kam es für die Toffees direkt doppelt bitter, als Ödegaard die erste und einzige echte Chance der Gäste quasi mit dem Halbzeitpfiff zur Führung nutzte (45.+2).

Richarlison schnürt Doppelpack aus dem Abseits

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gunners zunächst etwas verbessert und kamen durch Gabriel zur zweiten guten Chance - doch der Brasilianer köpfte den Ball freistehend Pickford in die Arme (53.). Kurz darauf jubelte erneut Richarlison, dem jedoch auch das zweite Tor des Abends aberkannt wurde - eine Millimeter-Entscheidung (57.). In der Folge entwickelte sich eine temporeichere Partie, die jedoch immer wieder hektisch und nickelig wurde. Kleinere und größere Fouls unterbrachen wiederholt den Spielfluss, den auch der Unparteiische, Michael Dean, nicht durch eine klare Linie aufrecht erhalten konnte.

Schlagabtausch mündet in Grays Distanzkracher

In den letzten Minuten entwickelte sich dann ein wahrer Schlagabtausch: Gut zehn Zeigerumdrehungen vor Schluss durfte Richarlison zunächst endlich regelkonform feiern, nachdem er einen Abstauber per Kopf über die Linie gebracht hatte (79.). Nur wenige Minuten später hätten jedoch die Londoner direkt wieder in Führung gehen müssen, als Joker Nketiah eine Saka-Flanke aus kürzester Distanz an den Pfosten köpfte (84.). Mit Anbruch der Nachspielzeit war es dann erst Ödegaard (90.+1), dessen Schuss Keane in höchster Not blockte, bevor im direkten Gegenzug Gray mit einem Distanzhammer den chancenlosen Ramsdale zum 2:1 überwand (90.+2). Da Iwobi die Entscheidung (90.+6) und Aubameyang mit der letzten Aktion der Partie den Ausgleich (90.+8) vergaben, blieb es schlussendlich bei diesem Ergebnis.

Der FC Arsenal hat nun also drei der letzten vier Ligaspiele verloren und muss sich im kommenden Duell am Samstag (16 Uhr) gegen Southampton verbessern, um den Anschluss an die internationalen Plätze zu wahren. Der FC Everton kann nach dem Sprung auf Platz 12 etwas erleichtert in das nächste Spiel am Samstag (17.30) gegen Crystal Palace gehen.