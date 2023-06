Europameister Schmitt verlängert beim FC Bayern

Mit der U 17 wurde Torhüter Max Schmitt zuletzt Europameister. Kein Wunder also, dass der FC Bayern München jetzt mit dem 17-jährigen Talent verlängert hat.

"Max hat seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison regelmäßig unter Beweis gestellt und war maßgeblich am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der U-17-EM beteiligt. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung und freuen uns sehr, dass er auch in Zukunft bei unseren Mannschaften im Tor stehen wird", wird Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, vom Klub zitiert.

Schmitt, der bereits seit 2017 beim FC Bayern unter Vertrag steht und seitdem sämtliche Jugendteams durchlaufen hat, hat seinen Vertrag laut Pressemitteilung vorzeitig bis 2026 verlängert.

Schmitt hält insgesamt drei Elfmeter bei der EM

B-Junioren-Bundesliga

Erstmals nach 14 Jahren setzte sich eine deutsche U 17 mal wieder die Krone in Europa auf. Großen Anteil daran hatte auch der Keeper des FC Bayern München. Im Elfmeterschießen gegen Frankreich (5:4) parierte Schmitt einen wichtigen Versuch der Franzosen und hielt die DFB-Elf, die zu diesem Zeitpunkt zurücklag, im Rennen. In drei Spielen blieb er während der regulären Spielzeit ohne Gegentor, insgesamt hielt er drei Elfmeter während der EM und wurde auch in die Elf des Turniers gewählt.

Aber auch mit dem FC Bayern spielte Schmitt in der B-Junioren-Bundesliga eine erfolgreiche Saison und wurde Dritter. Dabei kassierte er nur 20 Gegentore, lediglich der VfB Stuttgart (2.) hatte mit 16 Gegentreffern einen besseren Wert vorzuweisen. Die TSG Hoffenheim hatte sich Platz eins gesichert, war dann aber im Halbfinale am VfL Wolfsburg gescheitert.