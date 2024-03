Euphorie in Münster: Topspiel gegen Dresden binnen sieben Minuten ausverkauft

Preußen Münster hat durch seine Siegesserie für Euphorie in der Uni-Stadt gesorgt und steht nun vor Topspiel-Wochen. Das Duell mit Dynamo Dresden war blitzschnell ausverkauft.

Volle Ränge an der Hammer Straße: Fans von Preußen Münster. Getty Images for DFB

Die letzten 3000 Tickets für das Drittliga-Spitzenspiel Münster gegen Dresden gingen am Dienstagvormittag binnen sieben Minuten über den virtuellen Ladentisch. Dies melden die Preußen via X. Das Spiel am Samstag, 30. März (14 Uhr, LIVE! bei kicker), wird mit 11.744 Fans wie erwartet ausverkauft sein.

Insgesamt erleben die Adlerträger derzeit einen Run auf ihre Eintrittskarten. Am Montag sicherten nochmals viele Fans des westfälischen Traditionsklubs die sogenannte Frühlings-Dauerkarte. Knapp 1.300 davon gingen in den letzten Tagen an die Anhängerschaft, zusammen mit den Rückrunden-Dauerkarten bedeutet dies, so der Verein, 6100 verkaufte Dauerkarten im Saisonverlauf und somit "absoluten Bestwert seit Jahrzehnten".

Topspiel-Zuschläge - Bielefeld kommt im Pokal

Neben dem Kontingent für das Dresden-Spiel ging am Dienstag auch der Vorverkauf für die Heimspiele gegen Mitkonkurrent Jahn Regensburg, Freiburg II, den 1. FC Saarbrücken und die SpVgg Unterhaching los. Für die Duelle mit der SGD, dem Jahn und den Hachingern erheben die Preußen einen Topspiel-Zuschlag.

Nach sechs Siegen in Serie belegt Münster aktuell Platz vier im Drittliga-Klassement und zählt zu den heißen Aufstiegsanwärtern. Der Verein war erst im Vorjahr in die dritthöchste Liga zurückgekehrt.

Liga ist nicht alles in Münster, auch im Landespokal ist Preußen noch dabei. An diesem Samstag, 23. März (14 Uhr), gastiert der westfälische Rivale Arminia Bielefeld an der Hammer Straße - es geht um den Einzug ins Endspiel, wo auf den Sieger Ligakonkurrent SC Verl oder Regionalligist SV Lippstadt 08 warten.

Für diesen Pokal-Schlager wurden bisher knapp 2.950 Tickets verkauft, so die Münsteraner. Der Vorverkauf für das Derby endet am Donnerstagmorgen.