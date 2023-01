"Eule" bleibt: Beermann verlängert beim VfL Osnabrück

Timo Beermann hat seinen Vertrag beim VfL Osnabrück verlängert.

Wie der Drittligist am Freitag bekanntgab, haben sich Timo Beermann und Sportdirektor Amir Shapourzadeh in dieser Woche auf eine Verlängerung des Kontrakts geeinigt. Eine konkrete Laufzeit nannten die Niedersachsen nicht.

Der Innenverteidiger gehört zu den Leistungsträgern beim VfL. Seit seiner Rückkehr an die Bremer Brücke absolvierte Beermann 55 Punktespiele in der 2. und 3. Liga. "Ich bin froh und glücklich, auch in der Zukunft Teil des VfL und der Region zu sein. Ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl und zu Hause. Deshalb stand für mich persönlich früh fest, dass ich den Vertrag gerne verlängern würde", wird der 32-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Beermann - genannt "Eule" - stammt aus dem Osnabrücker Umland und reifte einst beim VfL zum Profi. Im Sommer 2013 wechselte er zum 1. FC Heidenheim, für den er 118 Pflichtspiele bestritt. Sieben Jahre später kehrte zu seinem Heimatklub zurück und ist dort unumstrittener Führungsspieler und Mitglied des Mannschaftsrats.

"Natürlich schauen wir schon über die aktuelle Transferphase hinaus und sind mit der Kaderplanung ab Sommer beschäftigt. Die Vertragsverlängerung mit Timo ist dabei ein wichtiger Schritt", sagt Shapourzadeh. "Er hat sich sowohl auf als auch neben dem Platz seine Position innerhalb des Teams erarbeitet und geht immer mit Leistung und Leidenschaft voran."