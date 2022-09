Essen holt Herthas Wollschläger an die Hafenstraße

Luca Wollschläger spielt ab sofort für Rot-Weiss Essen. Der Mittelstürmer kommt auf Leihbasis von Hertha BSC.

"Luca ist ein talentierter Mittelstürmer, der für sein junges Alter eine enorme Physis besitzt. Wir haben gezielt nach einem wuchtigen Zielspieler gesucht, der unserem Trainerteam nochmal mehr Optionen gibt", sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak über den 1,95-Meter-Mann. "Wir glauben, dass Luca hervorragend in unser gesuchtes Profil passt."

Wollschläger, der auf Rügen geboren wurde, spielt seit 2019 für Hertha BSC und durchlief mehrere Jugendmannschaften in der Hauptstadt. In 39 A- und B-Junioren-Bundesliga-Spielen gelangen ihm 15 Tore. In der abgelaufenen Saison kam der heute 19-Jährige zudem schon zu zwei Bundesliga-Einsätzen, wurde ansonsten in der zweiten Mannschaft eingesetzt.

Erst kürzlich hat Wollschläger einen Profivertrag bei den Hauptstädter unterzeichnet, nun soll er in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.