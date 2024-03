Rot und drei Gegentore: RWE verliert gegen Haching das Spiel und in der Tabelle den Anschluss

Empfindlicher Rückschlag für Rot-Weiss Essen: Nach einer frühen Roten Karte hat die Elf von Trainer Christoph Dabrowski mit 1:3 gegen die SpVgg Unterhaching verloren und damit den Anschluss an die Aufstiegszone verloren.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski änderte seine Startelf nach dem 2:2 in Dresden nur auf einer Position: Götze musste mit einer Kopfverletzung passen, für ihn begann Rios Alonso.

Unterhachings Coach Marc Unterberger tauschte im Vergleich zum 3:4 gegen Dortmund II gleich drei Mal: Anstelle von Westermeier (Bank), Lamby und Fetsch (beide Gelbsperre) standen Ortel, Skarlatidis und Krattenmacher in der ersten Elf.

Schlüsselszene in der 21. Minute

Essen hatte zunächst mehr Ballbesitz, musste aber ein erstes Mal durchatmen, als sich Skarlatidis ein Herz fasste und aus dem Mittelkreis abzog, weil er sah, dass Golz weit vor seinem Tor stand (13.). Diese Szene überstand RWE noch unbeschadet, die nächste allerdings nicht: Nach einem Freistoß sprang Berlinski ohne Rücksicht auf seinen Gegenspieler in Schifferl hinein und ließ Schiedsrichter Timon Schulz keine andere Wahl: Rot und Elfmeter (21.). Hobsch trat an und vollstreckte - 1:0 für Unterhaching (23.).

Nun hatte Essen eine Mammutaufgabe vor sich, entschied sich aber, diese anzunehmen. Trotz des Rückstands und der Unterzahl spielten die Gastgeber nach vorne, kaschierten zunächst auf ziemlich eindrucksvolle Art und Weise, wie hart der Nackenschlag war, den sie hatten einstecken müssen. Harenbrock ließ die erste Großchance zum 1:1 noch aus (32.), doch dann traf Obuz (38.), bevor Müsel freistehend an der Latte scheiterte (41.).

Keller trifft aus heiterem Himmel

Die Partie hätte nun vollends kippen können, doch plötzlich schlug Haching aus heiterem Himmel zu: Nach einem langen Ball spitzelte Kourouma Krattenmacher die Kugel weg, legte aber unfreiwillig für Keller auf - 1:2 (45.+2).

Auch nach der Pause ließ RWE zwar nichts unversucht und hätte in Person von Rios Alonso ausgleichen können (49.) - als Krattenmacher mit einem Flachschuss aus elf Metern aber das 3:1 für die Gäste erzielte, war der Weg zu etwas Zählbarem ziemlich weit geworden (61.). Essen rannte zwar noch an, klare Chancen hatte aber nur noch Unterhaching bei seinen Gegenstößen.

Am Ende blieb es beim 1:3 - ein herber Rückschlag für die Essener, die nun am Mittwoch (19 Uhr) im Viertelfinale des Landespokals in Uerdingen gefordert sind. Am Sonntag (16.30 Uhr) steht dann ein Auswärtsspiel in Verl an. Unterhaching trifft ebenfalls am Sonntag (13.30 Uhr) auf den MSV Duisburg.