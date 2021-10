ESM-Elf September: Lewandowski erhält die meisten Stimmen

Auch bei der Wahl zur ESM-Elf des Monats September führte kein Weg an Robert Lewandowski vorbei. Der Stürmer erhielt die meisten Stimmen. Neben einem Quartett der Bayern wurde ein weiterer Spieler aus der Bundesliga gewählt.

Der weiterhin formstarke Robert Lewandowski erhielt neun von insgesamt 13 möglichen Stimmen bei der Wahl zur September-Elf. Neben dem derzeit überragenden Polen erhielt Joshua Kimmich ebenfalls starke neun Stimmen. Daneben tummeln sich auch Alphonso Davies (4) und Manuel Neuer (3) in der Elf.

Aus der Bundesliga findet sich mit Erling Haaland von Borussia Dortmund (6) sogar noch ein fünfter Spieler in der Top-Elf. Auch beim Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (8) war sich die internationale Presse einig. Der Abwehrspieler im Dienste von Paris St. Germain zeigte im vergangenen Monat nicht nur seine Qualitäten in der Defensive, sondern erzielte beim 2:1 in Metz gar einen Doppelpack zum PSG-Erfolg.

Kein Weg führte auch an Abwehrspieler Kalidou Koulibaly (8) vorbei. Mit Napoli erstürmte der gebürtige Franzose und senegalesische Nationalspieler die Tabellenspitze der Serie A.

Die Premier League wird durch Ruben Dias (Manchester City, 5 Stimmen) und Mohamed Salah vertreten (Liverpool, 7) vertreten.

Die ESM-Topelf des Monats September 2021

Manuel Neuer (Bayern Munich, 3 Stimmen)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, 8 Stimmen)

Kalidou Koulibaly (Napoli, 8 Stimmen)

Ruben Dias (Manchester City, 5 Stimmen)

Alphonso Davies (Bayern Munich, 4 Stimmen)

Joshua Kimmich (Bayern Munich, 8 Stimmen)

Nicolo Barella (Internazionale, 4 Stimmen)

Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain, 4 Stimmen)

Robert Lewandowski (Bayern Munich, 9 Stimmen)

Mohamed Salah (Liverpool, 7 Stimmen)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 6 Stimmen)



Diese Elf nominierte der kicker

1 Mike Maignan (AC Mailand)

2 Achraf Hakimi (Paris St.-Germain)

3 Marquinhos (Paris St.-Germain)

4 Ruben Dias (Manchester City)

5 Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)

6 Nicolo Barella (Inter Mailand)

7 Idrissa Gueye (Paris St.Germain)

8 Jamal Musiala (Bayern München)

9 Mohamed Salah (Liverpool)

10 Robert Lewandowski (Bayern München)

11 Erling Haaland (Borussia Dortmund)