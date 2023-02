ESM-Elf Januar: Unions Doekhi überrascht - ter Stegen zeigt sich Flick

Die erste ESM-Elf des Jahres 2023 steht: Im Januar schafft ein Unioner überraschend den Sprung von Europas Elite.

Danilho Doekhi, der Innenverteidiger der Eisernen, kam bestens aus der langen WM- und Winterpause und bestach in den ersten drei Bundesligaspielen nicht nur mit der eigenen defensiven Härte. Auch vor dem gegnerischen Tor war der 24-jährige Niederländer extrem präsent, schnürte zum Re-Start gegen Hoffenheim (3:1) einen Doppelpack und brachte die Köpenicker auch im Berliner Derby mit seinem Kopfballtreffer auf die Siegerstraße.

Keeper ter Stegen drängt sich nach Neuers Fehlen mächtig auf

Eine klare Sache war die Berufung von Barcelonas Stammkeeper Marc-André ter Stegen, der mit sieben Stimmen in die ESM-Auswahl (Vereinigung der European Sports Media) berufen wurde. Der deutsche Nationalkeeper ist offenbar gewillt, seine Chance in der DFB-Auswahl angesichts des mehrmonatigen Neuer-Ausfalls zu nutzen und überzeugt bei den Katalanen vollauf. In den fünf Partien nach der WM - LaLiga startete am Silvester-Tag in die restliche Runde - kassierte der 30-jährige Schlussmann erst zwei Gegentreffer und hat so wesentlichen Anteil daran, dass Barça mit vier Siegen und einem Remis im neuen Jahr noch ungeschlagen fünf Punkte vor Real Madrid an der Spitze steht.

Richtig viel Betrieb war auch schon in der Premier League - und wen wundert es da, dass von elf Berufenen insgesamt sechs Profis aus England dabei sind. Wieder mit dabei ist Mega-Stürmer Erling Haaland von ManCity und auch Arsenals Strippenzieher Martin Ödegaard.

Die ESM-Topelf des Monats Januar 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli)

Danilho Doekhi (Union Berlin)

Fabian Schär (Newcastle United)

Marcos Acuna (Sevilla)

Martin Ödegaard (Arsenal)

Casemiro (Manchester United)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Ademola Lookman (Atalanta Bergamo)

Victor Osimhen (SSC Napoli)

Marcus Rashford (Manchester United)