ESM-Elf im September: Fünf Spieler aus der Bundesliga dabei

Fast die Hälfte aller Spieler der ESM-Elf im September kommt aus der Bundesliga. Die meisten Stimmen erhielt aber ein Neuzugang von Real Madrid.

Die Bundesliga ist mit fünf Akteuren in der ESM-Elf im September vertreten - und damit die stärkste Liga. Doch der überragende Mann spielt mit Jude Bellingham in La Liga bei Real Madrid. Zehn von zehn möglichen Stimmen erhielt der ehemalige Dortmunder, der im September zweimal in der Liga und einmal in der Champions League (1:0 gegen Union Berlin) traf, von den European Sports Media, darunter dem kicker.

Vom Bundesliga-Quintett erhielt Stuttgarts Serhou Girassy mit sechs Stimmen die meisten. Auch wenn der Torjäger am 6. Spieltag in Köln erstmals in dieser Saison leer ausging, sind seine bislang zehn Saisontore herausragend. Auf neun Pflichtspieltreffer kommt Bayerns Harry Kane und verdient sich seine Nominierung (vier Stimmen) ebenfalls wie die beiden Leverkusener Jonathan Tah (drei Stimmen) und Alejandro Grimaldo (fünf Stimmen). Letzterer fiel im September vor allem durch zwei direkte Freistoßtore beim 2:2 in München und beim 3:0 in Mainz auf.

Gerade so rutschte Dortmunds Mats Hummels mit zwei Stimmen noch in die Topelf. Der 34-Routinier überzeugte vor allem beim 4:2 in Freiburg mit zwei Treffern (kicker-Note 1).

Nerazzurri hinten und vorne

Im Tor der Topelf steht Inter Mailands Neuzugang Yann Sommer, der beim Tabellenführer der Serie A in sieben Liga-Spielen erst drei Gegentore hinnehmen musste. Auch der Kapitän der Nerazzurri, Lautaro Martinez, hat es mit sechs Stimmen in die Auswahl geschafft. Beeindruckend war vor allem sein Viererpack bei US Salernitana - wohlgemerkt nach Einwechslung.

Die restlichen drei Plätze der Topelf werden aus den drei Topteams der Premier League gespeist. ManCitys Kyle Walker (drei Stimmen), Arsenals Martin Ödegaard (vier Stimmen) und Tottenhams James Maddison (fünf Stimmen) runden die September-Auswahl ab.

Die ESM-Topelf des Monats September 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen)

Kieran Trippier (Newcastle United)

Gabriel (Arsenal)

Fikayo Tomori (AC Milan)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

James Maddison (Tottenham Hotspur)

Leroy Sané (FC Bayern München)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)