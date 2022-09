ESM-Elf August: Haaland überragt - Nur ein Bundesliga-Profi dabei

Die European Sports Media haben ihre erste Top-Elf der Saison bekanntgegeben. Im August stach vor allen Dingen Erling Haaland hervor.

Viel besser hätte der Start bei Manchester City nicht laufen können: Bei gleich elf der zwölf teilnehmenden europäischen Sportmedien landete Haaland in der Top-Elf des Augusts, der City-Angreifer verzeichnete damit mit Abstand die meisten Stimmen. Wenig erstaunlich angesichts von neun Toren in fünf Premier-League-Spielen, darunter gleich zwei Dreierpacks. Der Norweger bildet den ESM-Dreiersturm gemeinsam mit seinem ersten "Verfolger" in der Torjägerliste, Fulhams Aleksandar Mitrovic, sowie PSG-Star Neymar, der in der Ligue 1 mit sieben Toren in fünf Spielen glänzte.

In die erste ESM-Elf der neuen Saison haben es auch vier Spieler geschafft, die bereits in der letzten Ausgabe der Vorsaison im Mai vertreten waren: Haalands Teamkollegen Kevin De Bruyne und Joao Cancelo sowie die Real-Profis Thibaut Courtois und Luka Modric.

Während die Serie A im August als einzige der fünf Top-Ligen gar keinen Spieler stellt, ist immerhin ein Bundesliga-Akteur dabei: Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard überzeugte die Abstimmungsberechtigten zum Saisonstart und steht - unter anderem an der Seite seines ehemaligen Teamkollegen David Alaba - in der Abwehr der Auswahl.

Die ESM-Topelf des Monats August 2022

Diese Elf nominierte der kicker

Rui Patricio (AS Roma)

Benjamin Pavard (Bayern München)

Pau Torres (Villarreal CF)

Eric Dier (Tottenham Hotspur)

David Alaba (Real Madrid)

Martin Ödegaard (Arsenal)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern München)

Erling Haaland (Manchester City)

Aleksandar Mitrovic (Fulham)

Neymar (Paris Saint-Germain)