ESM-Elf Mai: Courtois und Real überragend

Fast alle 13 ESM-Partner haben Thibaut Courtois mit in ihre Elf des Monats Mai gehievt. Nur ein weiterer Spieler schneidet ebenfalls zweistellig ab.

Spanischer Meister und abermaliger Triumphator in der Champions League: Erwartungsgemäß stellt Real Madrid im Mai viele seiner Spieler in der ESM-Top-Elf. Gleich ein halbes Dutzend schaffte den Sprung, mehr als die Hälfte der Auserwählten trägt also das Dress der Blancos.

Allen voran Schlussmann und CL-Finalheld Thibaut Courtois ziert die Elf. Der Belgier strich zwölf der 13 möglichen Stimmen ein. Dani Carvajal, Eder Militao, Luka Modric, Vinicius Junior und Karim Benzema komplettieren den Kreis aus Real-Sicht. Vinicius war mit zehn Stimmen der neben Courtois der einzige Akteur mit einer zweistelligen Voting-Anzahl.

Kevin De Bruyne (9) und Joao Cancelo vertreten Englands Meister ManCity im Mai, Trent Alexander-Arnold und Thiago den CL-Finalisten und Vizemeister FC Liverpool.

Während die Ligue 1 und abermals auch die Bundesliga in der ESM-Top-Elf nicht dabei sein, hat es mit dem Portugiesen Rafael Leao von Serie-A-Champion AC Mailand (sechs Stimmen) zumindest ein Spieler geschafft, der im italienischen Oberhaus seine Brötchen verdient.

Die ESM-Topelf des Monats Mai 2022

Diese Elf nominierte der kicker

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Chris Smalling (AS Rom)

David Alaba (Real Madrid)

Theo Hernandez (AC Mailand)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Thiago Alcantara (FC Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Karim Benzema (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)