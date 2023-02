Es geht auch um Gorenzel: Lauth wird bei den Löwen gehandelt

1860 München befindet sich weiter auf Talfahrt, die Saisonziele müssen neu definiert werden. Wie fest sitzt Sportchef und Interimstrainer Günther Gorenzel im Sattel?

"Wir müssen von Spieltag zu Spieltag schauen und unsere Saisonziele schrittweise neu definieren", sagte Robert Reisinger als Reaktion auf die 1:2-Niederlage der Münchner Löwen bei den zuvor wochenlang sieglosen Meppenern. Die Schlussfolgerung des Präsidenten: "Sind genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt, rückt die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal ins Blickfeld."

In die 1. Runde des Pokals ziehen normalerweise die ersten Vier der Tabelle ein. Da der SC Freiburg II jedoch in dieser Saison weit oben mitmischt, könnte auch Platz fünf reichen. Aktuell ist Sechzig Achter, drei Punkte hinter dem formstarken Fünften VfL Osnabrück.

Aufstieg abgehakt - Lauths Vor- und Nachteile

Reisingers Aussage bedeutet zugleich: Die Löwen, die in den vergangenen neun Punktspielen seit dem 22. Oktober 2022 nur einen Sieg erspielt haben (3:1 gegen Zwickau), haken den Aufstieg in die 2. Liga für dieses Jahr ab. Weil Sportchef Günther Gorenzel genauso glücklos als Trainer agiert wie der vor 13 Tagen von ihm freigestellte Michael Köllner.

Die Folge: Gorenzel könnte das nächste Personalopfer der Löwen werden. In den Gremien des Vereins wird erwogen, einen mittelfristig geplanten Schritt vorzuziehen und schon jetzt einen neuen Sportchef zu installieren. Ein heißer Kandidat ist Ex-Nationalspieler Benny Lauth (41, fünf Einsätze in der A-Mannschaft), ein Vereinsidol. Ein erstes Treffen mit Reisinger fand bereits vor der WM-Pause statt, seither riss der Kontakt nicht ab.

Der Vorteil: Lauth wäre sofort verfügbar und ist lagerübergreifend beliebt. Der Nachteil: Bis auf ein abgeschlossenes Sportmanagement-Studium hat Lauth keinerlei Erfahrung in verantwortlicher Position. Reisinger zu den kursierenden Spekulationen: "Der Verein wird nicht in hektischen Aktionismus verfallen und überstürzt das Management tauschen. Über in den Medien spekulierte Namen werde ich mich nicht äußern."

Spätestens bei der Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag dürfte die Sportchef- und Trainerfrage final auf den Tisch kommen. Ein Weiter-so verbietet sich nach dem blutleeren Auftritt von Meppen, bei dem maximal Winter-Neuzugang Raphael Holzhauser (vor der Pause) und der eingewechselte Yannick Deichmann höheren Ansprüchen genügten. Nächster Drittliga-Auftritt für 1860 ist am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) vor heimischem Publikum gegen den SC Verl.