"Es fühlt sich so gut an": Kerber startet siegreich

Nach ihrer Babypause und holprigem Comeback bei den Australian Open meldete sich Angelique Kerber in Indian Wells mit einem Sieg zurück. Tatjana Maria war ebenfalls erfolgreich, während Tamara Korpatsch noch ran muss. Bei den Herren schlagen Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann auf.

"Es ist großartig, es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein und vor euch zu spielen und alles zu geben, was ich habe", sagte Kerber nach ihrem 6:3, 6:4-Sieg über Petra Martic (Kroatien): "Ich habe versucht, mich gut zu bewegen und den Ball ins Feld zu treffen. Es ist nicht so einfach ohne viel Matchpraxis, ich versuche so lange wie möglich hierzubleiben und so viele Matches zu bekommen wie möglich."

Ein weiteres Match hat die 36-Jährige jedenfalls sicher - und das hat es in sich, denn es geht gegen die an Nummer zehn gesetzte Lettin Jelena Ostapenko. Kerber war nach ihrer 18-monatigen Baby-Pause zu Jahresbeginn auf die Tour zurückgekehrt und hatte im Vorfeld der Australian Open beim United Cup gegen Ajla Tomljanovic (Australien) gewonnen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres folgte aber das Erstrundenaus. Selbiges Schicksal ereilte sie vor gut einem Monat in Linz.

Beim mit 9,26 Millionen US-Doller dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien gab es nun aber das erhoffte Erfolgserlebnis. Gegen Martic gelang Kerber früh ein Break, nach 41 Minuten nutzte sie schließlich ihren zweiten Satzball. Durchgang zwei war dann ausgeglichen, ehe der Deutschen im fünften Spiel das entscheidende Break glückte. Nach 91 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

Jubeln durfte auch Tatjana Maria, die ihr Auftaktmatch gegen Arantxa Rus aus den Niederlanden 7:6 (7:5), 6:2 gewann. Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin fordert nun die an Nummer 13 gesetzte Jasmine Paolini aus Italien.