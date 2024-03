"Es fällt mir nicht leicht": Preußen-Torwartlegende Schulze Niehus hört im Sommer auf

Am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Urgestein Simon Scherder gibt Preußen Münster eine weitere Personalie bekannt. Torhüter Max Schulze Niehues wird seine Karriere im Sommer beenden.

Ein langes Preußen-Kapitel geht mit dieser Saison zu Ende: Torwart Schulze Niehues hängt seine Handschuhe im Sommer an den Nagel. Dies teilte der Drittligist am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Scherder mit, der wie sein Teamkollege zu den Urgesteinen im Kader der Adlerträger zählt.

"Ich bin so dankbar dafür, wie mir die Menschen - egal ob im Stadion oder außerhalb - mit einer so positiven Wertschätzung gegenüberstehen. Es fällt mir natürlich nicht leicht und es wird ganz sicher eine riesige Herausforderung werden, nicht mehr täglich zum Stadion zu fahren", sagt Schulze Niehues in einem auf der Klub-Website veröffentlichten Video. Der 35-Jährige, der ein Lehramtsstudium absolviert hat, wird im November sein Referendariat beginnen, bleibt dem SC Preußen aber als Torwarttrainer in der Jugendabteilung erhalten. Dieser Tätigkeit geht er bereits seit einigen Jahren nach.

Schulze Niehues ist eine Identifikationsfigur in Münster - und der Klub hätte den Schlussmann gerne noch behalten. "Wir hätten Max aufgrund seiner Leistung, vor allem aber wegen seiner besonderen Persönlichkeit, gerne weiter in unserem Team gehabt", wird Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer zitiert. "Vor seiner persönlichen Entscheidung habe ich aber den größten Respekt. Viele Spieler hoffen auf ein selbstbestimmtes Karriereende und ich bin froh, dass sich Max diesen Wunsch erfüllen kann."

"Ganz befreit in die letzten Wochen"

Die Entscheidung sei Schulze Niehues keinesfalls leichtgefallen, doch nun könne er "ganz befreit in die letzten Wochen gehen, um gemeinsam mit dem Verein und den Fans das Maximum herausholen zu können". Der Traditionsverein hat in den vergangenen Wochen einen Siegeszug in der 3. Liga gestartet und zählt zu den Kandidaten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

2007 war Schulze Niehues an die Hammer Straße gekommen. Abgesehen von einem Intermezzo bei Fortuna Düsseldorf fängt er seither in Münster die Bälle, seit 2011 wieder ohne Unterbrechung, absolvierte bisher 298 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Auch in der laufenden Runde ist er inzwischen wieder die unangefochtene Nummer eins bei den Preußen, nachdem ihm die junge Bayern-Leihgabe Johannes Schenk vorübergehend den Rang abgelaufen hatte. In 21 Punktspielen kommt Schulze Niehues auf einen kicker-Notenschnitt von 2,76 und zählt damit ligaweit zu den Top 10.