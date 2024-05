Erster Sportlicher Leiter in Vollzeit: Chemie Leipzig engagiert Ziffert

Die BSG Chemie Leipzig hat den bisherigen Grimma-Trainer Steffen Ziffert als neuen Sportlichen Leiter verpflichtet. In ähnlicher Funktion war der 59-Jährige bereits beim Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue tätig. In Leipzig sorgt er für ein Novum.

Will die BSG Chemie Leipzig in kleinen Schritten weiterentwickeln: Steffen Ziffert IMAGO/Picture Point

Steffen Ziffert wird ab 1. Juni als Sportlicher Leiter bei der BSG Chemie Leipzig arbeiten. Der 59-Jährige hat bei den Leutzschern einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Eine Personalie, die aufgrund Zifferts Vita als Sportvorstand beim Chemnitzer FC und als Sportdirektor bei Erzgebirge Aue sowieso schon spektakulär genug ist, aber Ziffert ist auch gleichzeitig erster hauptamtlicher Sportlicher Leiter der BSG Chemie seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter dem jetzigen Namen im Jahr 2008. Für die neue Aufgabe in Leipzig wird Ziffert seinen Trainerposten bei Oberligist FC Grimma niederlegen.

Frank Kühne, Vorstandsvorsitzender bei Chemie, erklärt in einer Meldung: "In den vergangenen Jahren haben wir uns mit harter Arbeit erfolgreich in der Regionalliga etabliert. Als leistungsorientierte Sportler sind wir natürlich bestrebt, uns stetig zu verbessern. Ich freue mich deshalb, dass wir mit Steffen Ziffert einen absoluten Profi mit viel Erfahrung und zahlreichen Kontakten im Fußballgeschäft als Sportlichen Leiter für uns gewinnen konnten." Für Kühne war auch wichtig, dass Ziffert die richtigen Werte zum sächsischen Traditionsverein mitbringt: "Bodenständigkeit, aber auch einen gesunden Ehrgeiz, den es braucht, um gemeinsam weiter voranzukommen." Neben der Regionalliga-Mannschaft soll Ziffert auch den Nachwuchsbereich weiterentwickeln.

Der neue Funktionär möchte langsam aber stetig Verbesserungen herbeiführen, wie er selbst ankündigt: "Der eingeschlagene Weg hier in Leipzig-Leutzsch ist gut und richtig: sich Schritt für Schritt verbessern, ohne Luftschlösser zu bauen." Zur Seite stehen wird ihm dabei wohl noch eine ganze Weile Miroslav Jagatic. Der Cheftrainer hat erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag langfristig verlängert.