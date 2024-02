Erster Sommer-Transfer: Wölfinnen holen Nationalspielerin Minge aus Freiburg

Janina Minge schließt sich im Sommer dem VfL Wolfsburg an. Damit planen die Wölfinnen bereits frühzeitig die neue Saison - und reagieren damit womöglich schon vorsorglich auf einen möglichen Abgang einer Leistungsträgerin.

Der VfL Wolfsburg treibt seine Kaderplanungen für die neue Saison bereits voran. Mit Janina Minge haben die Wölfinnen am Dienstag schon den ersten Neuzugang für die neue Spielzeit präsentiert. Wie der kicker bereits am Montag berichtete, kommt die 24-jährige Nationalspielerin, die nicht zum Nations-League-Kader von Bundestrainer Horst Hrubesch gehört, ablösefrei vom Liga-Konkurrenten SC Freiburg nach Wolfsburg und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2027.

Im Breisgau, wo Minge seit 2015 aktiv ist, schaffte die Mittelfeldspielerin den Durchbruch zur Bundesliga-Spielerin und absolvierte seither 155 Partien (22 Tore) in der Elite-Liga. Außerdem gab Minge am 21. Februar 2023 beim Freundschaftsspiel gegen Schweden (0:0) ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

VfL "der nächste Schritt" für Minge

Nach insgesamt neun Jahren beim Sport-Club sei der Wechsel zum Pokalsieger für Minge "der nächste Schritt". Der VfL stehe "bereits seit einigen Jahren für exzellenten Fußball und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Frauenfußball", so Minge, die "hier die besten Bedingungen" sieht, "sich sportlich weiterzuentwickeln".

Bei den Wölfinnen freut man sich, in Minge "eine absolute Teamplayerin" mit "einer tollen Mentalität" verpflichtet zu haben. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Janina unseren Kader ab dem Sommer als flexibel einsetzbare und torgefährliche Mittelfeldspielerin verstärkt", sagte Ralf Kellermann (Direktor Frauenfußball).

Oberdorf-Abgang droht

Womöglich ist der Transfer auch schon ein Fingerzeig für weitere Personalrochaden bei den Niedersachsen. Minges Nationalmannschaftskollegin Lena Oberdorf wird mit einem Wechsel vom VfL zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Den Deal möglich machen soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag der 22-Jährigen, die in der Nations League dabei ist und dort mithelfen soll, das Olympia-Ticket klarzumachen.