Wechselt Oberdorf im Sommer zum FC Bayern?

Seit 2020 spielt Lena Oberdorf beim VfL Wolfsburg. Laut Medienberichten neigt sich die Zeit der Nationalspielerin in Niedersachsen dem Ende entgegen. Ein Sommerwechsel zum FC Bayern steht im Raum - und eine Nachfolgerin beim VfL schon bereit.

Verlässt sie den VfL in Richtung München? Lena Oberdorf. IMAGO/Sven Simon

Das Portal Soccerdonna brachte die Nachricht zuerst auf den Markt, anschließend verhärteten sich die Gerüchte, wonach Lena Oberdorf den VfL Wolfsburg im Sommer in Richtung FC Bayern verlassen könnte. Trotz eines bis bis 2025 gültigen Vertrags und laut Sport Bild gegen die Zahlung einer Ablöse in Höhe von 200.000 bis 250.000 Euro. Das wäre Rekord für eine deutsche Fußballerin. Die beiden Vereine bestätigten den angeblichen Transfer bislang nicht.

Oberdorf ist Leistungsträgerin bei den Wölfinnen und in der Nationalmannschaft (44 Länderspiele), ein Abgang der 22-jährigen Mittelfeldspielerin würde den VfL schmerzen, zumal mit Felicitas Rauch (North Carolina Courage) schon eine andere Nationalspielerin weitergezogen ist.

Eine Ausstiegsklausel im Vertrag soll den Deal möglich machen, überraschend wäre dieser dennoch. Denn Oberdorf hatte sich als Teenagerin in Essen einst für Wolfsburg und gegen die Bayern entschieden, weil sie den VfL damals "sympathischer" fand. Dies äußerte sie seinerzeit im Spiegel. Als Schalke-Fan, so Oberdorf in einem anderen Interview, habe sie die Bayern eigentlich nicht leiden können.

Auch Chelsea und PSG interessiert - Minge kommt zum VfL

Sollt der Deutsche Meister dennoch den Zuschlag bekommen, würden die ebenfalls an der Deutschen interessierten internationalen Topklubs FC Chelsea und Paris Saint-Germain in die Röhre schauen.

In Wolfsburg steht unterdessen eine andere Nationalspielerin auf dem Zettel. Janina Minge, die den SC Freiburg verlassen wird, wird nach kicker-Informationen zum VfL wechseln.