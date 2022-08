Erster Regionalliga-Treffer für die SG Barockstadt: Grösch trägt sich ins Geschichtsbuch ein

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz feierte ein gelungenes Debüt in der Regionalliga Südwest dank Marius Gröschs Elfmetertor. Ein Wehrmutstropfen blieb mit der Verletzung von Moritz Reinhard aber.

Sicherer Schütze vom Punkt: Marius Grösch erzielte den ersten Fuldaer Treffer in der Regionalliga. (Archivbild) IMAGO/Martin Hoffmann

Mit einer strukturierten Mannschaftsleistung ist der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zum Saisonstart ein 1:0-Überraschungssieg gegen den TSV Steinbach Haiger gelungen. Der Liga-Neuling, bei dem Trainer Sedat Gören mit Almir Ziga, Aaron Frey und Jonas Pfalz lediglich drei Neuzugänge in die Startelf beordert hatte, fightete um jeden Meter Raum und glänzte als Einheit. Im zentralen Mittelfeld überzeugte Leon Pomnitz mit seiner fußballerischen Klasse als Taktgeber und Spielgestalter. Steinbach Haiger kam nur zu einer zwingenden Torchance, während Fulda dem 2:0 mehrfach näher war.

"Wir wollten Steinbach nicht ins Spiel kommen lassen, haben im Ballbesitz sehr strukturiert agiert und hatten eine gute Zweikampfführung", lobte Gören sein Team nach der Partie. Das Tor des Tages fiel nach einem kapitalen Bock von Steinbachs Schlussmann Markus Scholz, der fünf Meter vor seinem Tor völlig unnötig in ein Dribbling ging und Dominik Rummel schließlich im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Foulelfmeter zum ersten Regionalligator der SG Barockstadt verwandelte Innenverteidiger Marius Grösch.

Für Tobias Wolf im Fuldaer Tor war es ein besonderer Sieg. Er wurde am Spieltag 34 Jahre alt. "Das war mein erstes Regionalligaspiel seit zwölf Jahren und das ausgerechnet an meinem Geburtstag. Dann machen wir so ein geiles Spiel. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball", jubelte Wolf. "Verdient war der Sieg auf alle Fälle. Jetzt wissen wir, dass wir auch gegen solche Topteams mithalten können", ergänzte der ehemalige Keeper von Hessen Kassel.

2300 Zuschauer, die den Sieg nach dem Abpfiff mit minutenlangen stehenden Ovationen feierten, sahen den einzigen Wehrmutstropfen für den Aufsteiger durch die Verletzung von Moritz Reinhard. Nach einem harten Einstieg von Steinbachs Franck Tehe musste der Mittelfeldspieler mit einer Verletzung am Schienbein vom Feld. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Steinbachs Trainer Ersan Parlatan war indes bedient: "So können wir nicht auftreten. Meine Mannschaft war anwesend - mehr aber auch nicht."