Erste Senioren-Station: Coach Galm übernimmt Sandhausen

Danny Galm übernimmt den SV Sandhausen. Der 37-Jährige hat seinen Vertrag als Trainer der U 19 des FC Bayern aufgelöst und wird in der kommenden Saison erstmals im Seniorenbereich coachen.

Der SV Sandhausen hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Danny Galm übernimmt den SVS in der 3. Liga und gibt dafür sein Amt als U-19-Coach des FC Bayern München auf. Der Rekordmeister habe mit einer "fairen und unkomplizierten Auflösung" des Vertrags bei der Verpflichtung geholfen, wofür sich die SVS-Verantwortlichen in einer Pressemitteilung bedankten. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Der 37-Jährige geht damit seine erste Trainer-Station im Seniorenbereich an. 2013 übernahm Galm die U 19 der SpVgg Neckarelz, um seine ersten Schritte an der Seitenlinie zu gehen - mit Erfolg. 2016 folgte der Sprung zur TSG Hoffenheim, wo der Fußballehrer mit UEFA-Pro-Lizenz fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum tätig war.

2021 wechselte der Coach dann zum FC Bayern. Bei den Münchnern übernahm er die U 19, die unter seiner Führung zweimal in der Youth League an den Start ging, jedoch zweimal schon in der Gruppenphase scheiterte. In der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest belegte er mit dem FCB zunächst Platz neun und im vergangenen Jahr den fünften Rang.

Galm war die "Wunschlösung"

"Danny ist ein junger Trainer, der sich als Fußballfachmann beim FC Bayern München einen Namen machen konnte. Er besitzt die Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln und passt daher optimal zum Weg, den wir beim SV Sandhausen gehen wollen", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof die Entscheidung. SVS-Präsident Jürgen Machmeier fügte hinzu, dass Galm die "Wunschlösung" gewesen sei.

Galm, der in seiner aktiven Karriere als Stürmer unter anderem für die Zweitvertretungen des VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern und Energie Cottbus spielte, freue sich "wahnsinnig" auf die Aufgabe am Hardtwald. "Als Jürgen Machmeier und Matthias Imhof auf mich zugekommen sind, war ich sofort angetan, diese Mission anzugehen."

Ich bin bereit für Sandhausen und voller Vorfreude, auf alles, was nun kommt. Danny Galm

"Ich komme aus der Gegend, bin nicht weit entfernt großgeworden und weiß also, wie sich dieser Verein anfühlt und welche Hoffnungen und Erwartungen bestehen", betonte der gebürtige Miltenberger. "Ich blicke auf fast zehn Jahre als Trainer im Jugendfußball zurück und habe bei Bayern München zuletzt ganz wichtige Erfahrungen gesammelt, die mich noch weiter reifen ließen. Ich bin bereit für Sandhausen und voller Vorfreude, auf alles, was nun kommt."

Galm folgt auf Gerhard Kleppinger, der wiederum interimsmäßig für den entlassenen Tomas Oral übernommen hatte. "Gerhard Kleppinger, der mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Verein einnimmt, wird dem SVS als Co-Trainer erhalten bleiben", verkündete Imhof.