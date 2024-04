Erst Trainer, dann Sportchef: Dynamo hat auch Stamm auf der Liste

Dynamo Dresden will schon bald eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen - und kommt damit dem ebenfalls noch gesuchten neuen Sportchef zuvor.

Normalerweise sucht ein Sportchef einen Trainer aus und stellt ihn ein. Doch in Dresden wird es wohl anders laufen. Denn die SGD sucht aktuell nicht nur einen Nachfolger für Coach Markus Anfang, sondern auch für den Anfang März entlassenen Sportgeschäftsführer Ralf Becker, dessen Stelle seit einer Woche offiziell ausgeschrieben ist.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 1. Mai, als eine zentrale Aufgabe wird in der Ausschreibung unter anderem die "Zusammensetzung des Trainerteams" genannt. Doch wie Kommunikationsgeschäftsführer David Fischer, der aktuell auch den sportlichen Bereich verantwortet, nun bei MagentaSport erklärte, "ist die Zielsetzung so, dass wir zuerst einen Trainer suchen, da das von den Zeitkorridoren sonst nicht stimmig ist."

Wir sind optimistisch, dass wir eher einen Trainer als einen Geschäftsführer haben. David Fischer

Fischer betonte: "Wir sind optimistisch, dass wir eher einen Trainer als einen Geschäftsführer haben." Für die ausgeschriebene Stelle habe es aber "eine Vielzahl an Bewerbungen" gegeben, verriet Fischer. Bis Mitte Mai will der Verein den neuen Verantwortlichen im sportlichen Bereich präsentieren. Entsprechend könnte der neue Trainer schon in den nächsten zwei Wochen vorgestellt werden.

Der Kandidatenkreis dürfte nach dem 1:1 im Topspiel bei Jahn Regensburg kleiner geworden sein. Denn drei Spieltage vor Saisonende muss der einstige Topfavorit auf die Drittligameisterschaft konstatieren, dass es auch in diesem Jahr nicht zum Aufstieg reichen wird. Schließlich trennen die Sachsen derzeit satte fünf Punkte von Relegationsrang 3.

Dynamo fordert "Commitment für beide Ligen"

"Die Kandidaten, mit denen wir uns beschäftigen, müssen mit beiden Szenarien vorliebnehmen", sagte Fischer in der Halbzeitpause der Partie. "Wir alle würden uns lieber in der 2. Bundesliga sehen. Das ist selbstverständlich. Aber letztendlich wollen wir von den Kandidaten ein Commitment für beide Ligen haben." Zum Ablauf sagte er: "Es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem wir eine Entscheidung treffen werden. Das soll noch in der laufenden Saison sein."

Stamm und Schweinsteiger im Gespräch

Bis zum Ende der Spielzeit wird das Interims-Trio Heiko Scholz, Willi Weiße und Ulf Kirsten die Mannschaft weiterhin betreuen. Als Kandidaten für die neue Saison werden unter anderem Tobias Schweinsteiger, der letztes Jahr mit dem VfL Osnabrück von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen war, und Thomas Stamm gehandelt. Der 41-jährige Schweizer wird Ligakonkurrent SC Freiburg II zum Saisonende verlassen.